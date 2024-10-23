«Предотвращают повреждения»: врач Байкова посоветовала продукты с антиоксидантами для мозга

Кандидат медицинских наук Эльвира Байкова посоветовала есть больше продуктов с антиоксидантами, которые помогают предотвращать опасные нарушения в мозге.Врач Байкова обратила внимание на то, что правильное питание эффективно способствует сохранению здоровья мозга, улучшает профилактику его возрастного разрушения. По ее словам, настоящими супер-продуктами для мозга являются богатые источники антиоксидантов. Эти вещества помогают защитить мозг от окислительного стресса, который может вызвать повреждение клеток. Именно результатом такого повреждения становятся болезнь Ацгеймера, деменция.«Чтобы защитить главный орган центральной нервной системы, нужно есть больше продуктов, содержащих мноо антиоксидантов. Антиоксиданты, которые содержатся в овощах и фруктах, помогают предотвратить повреждения, уменьшая воспаление и замедляя старение мозга», - поделилась Эльвира Байкова.Медик уточнила: среди лучших источников антиоксидантов для мозга выделяются ягоды, например, клубника, голубика. Кроме того, в рацион следует включать шпинат, брокколи, цитрусовые плоды.Еще одна полезная для мозга категория продуктов – содержащие полиненасыщенные жирные кислоты омега-3. Данный тип жиров также отличается присущим ему выраженным противовоспалительным эффектов. Байкова заметила, что в меню стоит добавить жирную рыбу, орехи или семечки – содержащиеся в них жиры могут замедлять старение мозга, улучшая защиту мозга от процессов возрастной нейродегенерации.«С возрастом мозг становится более уязвимым к повреждениям. В нем накапливаются вредные вещества, которые могут вызвать воспаление и повреждения клеток. Эти процессы ускоряют развитие болезней, таких как деменция», - предостерегла специалист.

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