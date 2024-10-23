В чем квасить капусту, чтобы она не испортилась и сохранила всю пользу

Квашеная капуста — одна из самых популярных осенних заготовок. Чтобы продукт принес максимум пользы для здоровья, его необходимо правильно хранить. Рассказываем обо всех важных нюансах.Квашеная капуста — это не только очень вкусно, но и очень полезно. Если включить ее в рацион на постоянной основе, спасибо скажет в первую очередь микрофлора кишечника, ведь в капусте много полезных ферментов.Также она богата витаминами группы А, Е, К, группы B, С, минералами, сложными углеводами и органическими кислотами. Квашеная капуста укрепляет иммунитет, борется с диабетом, защищает от патологий сердца и сосудов, а также помогает похудеть и сохраняет молодость.Если вы решили квасить капусту самостоятельно, то необходимо учитывать несколько важных нюансов.Во-первых, правильно выбирайте посуду. Самый идеальный вариант — это деревянная бочка или любая другая тара из дерева. В такой емкости капуста не только сохранит все свои полезные свойства, но еще и будет невероятно вкусной. Более доступный вариант — это стеклянная банка, она отлично подходит для приготовления небольших порций капусты.Некоторые квасят капусту в пластиковой таре. Она подходит для краткосрочного квашения, только следите, чтобы на ней не было опасных маркировок. Например, если на таре значок HDP, то готовить можно смело.Керамическая посуда идеальна для сохранения влаги и многогранного аромата готового блюда. Квасить капусту в ней — хорошая идея, но учтите, что керамические материалы хрупкие и совсем нелегкие.Если капуста приготовлена правильно, то в холодильнике она может храниться до 8 месяцев. Еще один вариант — морозилка, но стоит учитывать, что такой способ приведет к потере витаминов, а вкус блюда уже может быть не таким ярким.В-третьих, нужно уметь выбирать капусту для квашения. Для необходимого процесса брожения важен сахар, поэтому стоит отдать предпочтение средним и поздним сортам белокочанной капусты.Перед приготовлением избавьтесь от пожухлых листьев, выбирайте крепкие и плотные кочаны. В капусту можно не добавлять никаких посторонних ингредиентов, разнообразив вкус лишь приправами. Это могут быть лавровый лист, душистый перец, веточки укропа с семенами, тмин, хрен и листья смородины.Некоторые хозяйки любят экспериментировать, добавляя в квашеную капусту яблоки, тыкву, морковь, бруснику или клюкву. Все это поможет разнообразить вкус, а также сделать блюдо еще более полезным

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