Диетолог Дианова объяснила, можно ли похудеть с помощью хурмы

Диетолог Нурия Дианова: не стоит преувеличивать свойства хурмы, если нужно похудеть, – но определенным потенциалом пользы она обладает.В сезон хурмы часто можно услышать мнение, что ее добавление в рацион помогает похудеть, избавляя организм от лишней жидкости и отечности. Диетолог Дианова объяснила в беседе с «Вечерней Москвой», можно ли похудеть с помощью хурмы. Врач заметила, что к суперсжигателям жира хурма не относится – она не является низкокалорийным продуктом.«Низкокалорийными продуктами в диетологии считаются те, которые имеют менее 50 килокалорий в 100 граммах продукта. В хурме на этот вес приходится 67 килокалорий», - проинформировала эксперт.Диетолог добавила, что хурма насыщена волокнами, которые обеспечивают длительное чувство сытости – это несомненный плюс для тех, кто хочет похудеть. Но из-за высокой насыщенности клетчаткой она долго переваривается, медленно покидают желудочно-кишечный тракт. Поэтому при частом употреблении хурмы возникает риск запоров.Помимо того, увлеченность хурмой может создать такую проблему как застрявшие в желудке волокна, из которых впоследствии образуется фитобезоар. Дианова предупредила, что попытки устраивать разгрузочный день на хурме могут серьезно повредить здоровье.«Лучше есть хурму не каждый день, а один–два раза в неделю, пока идет сезон», - уточнила эксперт.Специалист призвала не забывать, что фрукт достаточно богат природными натуральными сахарами. Употребление хурмы следует оговаривать с врачом людям, у которых имеются сахарный диабет и камни в почках. Также с осторожностью ее нужно употреблять людям, у которых есть проблемы с поджелудочной железой.

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