Названы первые симптомы астении

Постоянная усталость, которая не проходит, может быть признаком астении, рассказала врач-терапевт, профпатолог Светлана Бурнацкая. По ее словам, люди с астенией могут не справляться с обычными физическими и умственными нагрузками.Одним из главных симптомов астении является усталость, которая не проходит после отдыха. Человек может чувствовать себя истощенным даже после полноценного сна или отпуска. Эта усталость становится постоянным спутником и затрудняет выполнение даже простых задач, — объяснила врач.Терапевт отметила, что также об ухудшении состояния может говорить эмоциональная нестабильность. Если человек становится нервным, раздражительным, апатичным или тревожным, возможно, у него астения. Кроме того, на это могут указывать проблемы с вниманием и памятью.Астения может также проявляться в виде нарушений сна. Человек может испытывать трудности с засыпанием, часто просыпаться ночью или не ощущать себя отдохнувшим после сна. Это создает замкнутый круг, когда нехватка сна усиливает симптомы астении, — добавила Бурнацкая.Ранее врач-терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, что низкий гемоглобин может свидетельствовать об анемии, кровопотере, раке и заболеваниях ЖКТ. По его словам, показатель этого белка у женщин должен быть выше 120 г, у мужчин — выше 130 г на литр.

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