Названы первые симптомы астении
Одним из главных симптомов астении является усталость, которая не проходит после отдыха. Человек может чувствовать себя истощенным даже после полноценного сна или отпуска. Эта усталость становится постоянным спутником и затрудняет выполнение даже простых задач, — объяснила врач.
Терапевт отметила, что также об ухудшении состояния может говорить эмоциональная нестабильность. Если человек становится нервным, раздражительным, апатичным или тревожным, возможно, у него астения. Кроме того, на это могут указывать проблемы с вниманием и памятью.
Астения может также проявляться в виде нарушений сна. Человек может испытывать трудности с засыпанием, часто просыпаться ночью или не ощущать себя отдохнувшим после сна. Это создает замкнутый круг, когда нехватка сна усиливает симптомы астении, — добавила Бурнацкая.
Ранее врач-терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, что низкий гемоглобин может свидетельствовать об анемии, кровопотере, раке и заболеваниях ЖКТ. По его словам, показатель этого белка у женщин должен быть выше 120 г, у мужчин — выше 130 г на литр.
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