Почему некоторые точки на теле очень болезненные
Если вы обнаружили некоторые болезненные точки у себя на теле, не пугайтесь. А лучше уделите им внимание. Зачем? Таким образом вы сможете устранить ряд проблем в вашем организме и, вероятно, избежите многих неприятных последствий в отношении своего здоровья. Данные точки именуют биологически активными, а воздействие на них не подразумевает наличие медицинского образования. Таким образом, каждый вполне может оказать себе помощь самостоятельно.
Биологически активные точки на теле
Воздействие заключается в том, что вы надавливаете на биологически активную точку подушечкой 2-го, 3-го, реже — 1-го пальца.
1. Область шеи
нейтрализует стресс
облегчит головную боль
нормализует сон
уберет напряжение в шее
2. Область между большим и указательным пальцами ног
облегчит головную боль
укрепит память и улучшит концентрацию
даст прилив энергии
3. Область между верхней губой и носом
уберет головокружение
облегчит болевые ощущения
укрепит память и улучшит концентрацию
4. Область между большим и указательным пальцами руки на тыльной стороне ладони
уберет боль в ушах
снимет спазмы и боли в области спины
снимет боль или напряжение в области шеи
5. Область под коленной чашечкой
стимулирует пищеварение
снимет воспаление
предотвратит накопление излишков жира
6. Область на задней поверхности плеча
уберет боль в области лопаток
снимет боль в спине
поможет ослабить перенапряжение мышц
7. Ухо
профилактика работы сердца
уберет головную боль
запустит метаболизм
Правила работы с биологически активными точками:
1. Найти необходимую точку для устранения явлений, которые вас в данный момент тревожат. Произвести легкое надавливание в продолжение 30 сек. — таким образом вы стимулируете локальное кровообращение.
2. Теперь осуществить 9 вращений по часовой стрелке и 9 — против, не причиняя при этом болевых ощущений.
3. Длительность точечного массажа в каждой точке не должна быть более 3-4 мин.
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