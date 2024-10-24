Почему некоторые точки на теле очень болезненные

Биологически активные точки на теле, а, точнее, воздействие на них оказывает благотворное влияние на организм. Каждая такая точка "отвечает" за конкретный орган или систему. Вот основные из них. Как работать с биологически активными точками?Если вы обнаружили некоторые болезненные точки у себя на теле, не пугайтесь. А лучше уделите им внимание. Зачем? Таким образом вы сможете устранить ряд проблем в вашем организме и, вероятно, избежите многих неприятных последствий в отношении своего здоровья. Данные точки именуют биологически активными, а воздействие на них не подразумевает наличие медицинского образования. Таким образом, каждый вполне может оказать себе помощь самостоятельно.Биологически активные точки на телеВоздействие заключается в том, что вы надавливаете на биологически активную точку подушечкой 2-го, 3-го, реже — 1-го пальца.1. Область шеинейтрализует стрессоблегчит головную больнормализует сонуберет напряжение в шее2. Область между большим и указательным пальцами ногоблегчит головную больукрепит память и улучшит концентрациюдаст прилив энергии3. Область между верхней губой и носомуберет головокружениеоблегчит болевые ощущенияукрепит память и улучшит концентрацию4. Область между большим и указательным пальцами руки на тыльной стороне ладониуберет боль в ушахснимет спазмы и боли в области спиныснимет боль или напряжение в области шеи5. Область под коленной чашечкойстимулирует пищеварениеснимет воспалениепредотвратит накопление излишков жира6. Область на задней поверхности плечауберет боль в области лопатокснимет боль в спинепоможет ослабить перенапряжение мышц7. Ухопрофилактика работы сердцауберет головную бользапустит метаболизмПравила работы с биологически активными точками:1. Найти необходимую точку для устранения явлений, которые вас в данный момент тревожат. Произвести легкое надавливание в продолжение 30 сек. — таким образом вы стимулируете локальное кровообращение.2. Теперь осуществить 9 вращений по часовой стрелке и 9 — против, не причиняя при этом болевых ощущений.3. Длительность точечного массажа в каждой точке не должна быть более 3-4 мин.

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