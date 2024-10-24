Лечебное голодание: когда оно может быть полезным, а когда — опасным

В последнее время лечебное голодание и различные диеты для очищения организма стали популярной темой в интернете. Обещают мгновенные результаты: снижение веса, полное очищение организма и улучшение самочувствия. Однако насколько безопасно это на практике? Что такое лечебное голодание и в каких случаях оно может быть полезным, а в каких — наоборот, вредным? Ответы на эти вопросы дала врач-гастроэнтеролог медицинских центров «Андреевские больницы — Неболит» София Кардашова.Виды голоданияПо словам специалиста, в медицинской практике различают три вида голодания:полное («влажное») голодание, когда человек не потребляет пищу, но употребляет воду;абсолютное («сухое») голодание, при котором исключаются как еда, так и вода;частичное голодание, или «недоедание», когда количество потребляемой пищи сильно ограничено.— Только полное и абсолютное голодание могут иметь лечебное значение, и эти виды практикуются исключительно под наблюдением врача, чаще всего в стационарных условиях, — подчеркнула гастроэнтеролог.Что происходит с организмом во время голоданияКак рассказала врач, когда человек перестает получать пищу извне, организм начинает использовать внутренние резервы:Первые 2–3 дня расходуются углеводы, запасы которых в организме ограничены.Затем запускается процесс сжигания жиров. Однако на этом этапе возникает серьезная проблема: при длительном голодании в организме развивается ацидоз — накопление кислот в крови, что вызывает нарушения в обмене веществ. Это состояние может длиться до 9–10 дней.— Если голодание продолжается без контроля специалиста, организм начинает расходовать белки — строительный материал мышц и органов. Это опасно, так как может привести к серьезным последствиям для здоровья, вплоть до летального исхода, — предупредила доктор.Мифы об «очищении организма»Часто сторонники лечебного голодания утверждают, что оно помогает «очистить организм от шлаков». Однако термина «шлаки» не существует в официальной медицине, сообщила врач:— Это маркетинговый ход, подкрепленный научными данными. Организм сам справляется с выведением ненужных веществ через почки, печень и кожу, и для этого не требуется голодание.Когда голодание может быть полезнымВрачи применяют лечебное голодание в очень ограниченных случаях, заметила медик. Показание к краткосрочному голоданию — это обострение панкреатита. Тогда органу требуется «передышка» для восстановления. Однако даже в этом случае голод длится не более трех дней и проводится под строгим контролем в стационарных условиях.Когда голодание опасноПо мнению гастроэнтеролога, самостоятельные попытки голодать, особенно продолжительное время, могут привести к необратимым последствиям для здоровья. Почему это опасно:нарушение обмена веществ — процесс голодания может выйти из-под контроля и привести к опасным изменениям в организме, включая распад белков и повреждение мышц и органов;риск развития серьезных заболеваний — длительное голодание может ослабить иммунитет, ухудшить состояние внутренних органов и вызвать такие проблемы, как нарушение работы сердца, почек и печени;психологические проблемы — голодание может спровоцировать развитие расстройств пищевого поведения, таких как анорексия и булимия.— Лечебное голодание имеет очень ограниченное применение в медицинской практике и используется только под наблюдением специалистов. В повседневной жизни для поддержания здоровья и снижения веса существуют множество безопасных и эффективных способов, таких как правильное питание, физическая активность и контроль за своим эмоциональным состоянием, — напомнила врач.Голодание как метод очищения организма или похудения не является научно обоснованным и может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Поэтому важно обращаться к профессионалам за советом и выбирать безопасные методы заботы о своем теле, заключила специалист.

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