Врач Мясников: избыток витамина D может быть опасен для работы сердца и почек

Доктор Мясников: нужно избегать как дефицита витамина D, так и его избытка, для здоровья опасны все крайности.Осенью и зимой организм может страдать от нехватки витамина D – некоторые негативные симптомы могут говорить о потребности в его приеме.Врач Александр Мясников напомнил россиянам, что витамин D является одним из важнейших веществ, необходимых для активного функционирования человеческого организма и сохранения хорошего здоровья, как физического, так и психического.«Витамин D играет ключевую роль в поддержании работы сердца и укреплении костей, помогает в борьбе с раковыми клетками, поддерживает нормальную массу тела и защищает печень и почки от болезней», - сообщил известный медик.Он добавил, что организм людей способен самостоятельно синтезировать данное вещество – при воздействии на кожу солнца и при употреблении некоторых продуктов. В холодное время года может ощущаться его особенно серьезная нехватка, поскольку период яркого солнца резко сокращается, а питание становится несбалансированным.Доктор Мясников обратил внимание на то, что дефицит витамина D часто проявляется телесной болью: это может быть как суставная, так и мышечная боль. Кроме того, сигналом о такой потребности может быть повышенная усталость, подверженность депрессивным состояниям или апатии.Но избыток вещества тоже опасен, предостерег специалист. Чрезмерное потребление витамина D (особенно в течение длительного периода времени) может вести к накоплению кальция – это чревато риском нарушений в работе сердца и почек. Неприятными проявлениями гиперкальциемии ( накопления кальция) могут стать тошнота, рвота, мышечная слабость, спутанность сознания, чрезмерное мочеиспускание и обезвоживание, образование в почках камней.

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