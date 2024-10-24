Плохой сон в среднем возрасте связан с ускорением старения мозга

Люди в раннем среднем возрасте, у которых плохое качество сна, включая трудности с засыпанием или поддержанием сна, имеют больше признаков плохого здоровья мозга в позднем среднем возрасте, согласно исследованию, опубликованному в Neurology ® - медицинском журнале Американской академии неврологии. Исследование не доказывает, что плохой сон ускоряет старение мозга. Оно лишь показывает связь между плохим качеством сна и признаками старения мозга.*«Проблемы со сном связывали в предыдущих исследованиях с плохим мышлением и памятью в более позднем возрасте, что повышает риск развития деменции», — говорит автор исследования Клеманс Кавайес из Калифорнийского университета в Сан-Франциско. «Наше исследование, в котором для определения возраста мозга участников использовалось сканирование мозга, предполагает, что плохой сон связан с почти тремя годами дополнительного старения мозга уже в среднем возрасте».В исследовании приняли участие 589 человек, средний возраст которых на момент начала исследования составил 40 лет. Участники заполняли анкеты по сну как в начале исследования, так и через пять лет. Спустя 15 лет после начала исследования участники прошли сканирование мозга.Исследователи проанализировали ответы участников на такие вопросы, как «Обычно ли у вас возникают проблемы с засыпанием?», «Вы обычно просыпаетесь несколько раз ночью?» и «Вы обычно просыпаетесь слишком рано?» Они записали количество шести плохих характеристик сна для каждого участника: короткая продолжительность сна, плохое качество сна, трудности с засыпанием, трудности с поддержанием сна, раннее утреннее пробуждение и дневная сонливость.Участники были разделены на три группы. У людей из группы с низким показателем было не более одной плохой характеристики сна. У людей из группы со средним показателем было от двух до трех, а у людей из группы с высоким показателем было более трех. В начале исследования около 70% были в группе с низким показателем, 22% были в группе со средним показателем и 8% были в группе с высоким показателем.Исследователи изучили сканы мозга участников, где уровень усыхания мозга соответствовал определенному возрасту. Исследователи использовали машинное обучение, чтобы определить возраст мозга для каждого участника.После корректировки с учетом таких факторов, как возраст, пол, высокое кровяное давление и диабет, исследователи обнаружили, что у людей из средней группы средний возраст мозга был на 1,6 года больше, чем у людей из низкой группы, тогда как у людей из высокой группы средний возраст мозга был на 2,6 года больше.Из характеристик сна плохое качество сна, трудности с засыпанием, трудности с поддержанием сна и раннее пробуждение по утрам были связаны с более поздним возрастом мозга, особенно когда люди постоянно имели эти плохие характеристики сна в течение пяти лет.«Наши результаты подчеркивают важность решения проблем со сном на ранних этапах жизни для сохранения здоровья мозга, включая поддержание постоянного графика сна, физические упражнения, отказ от кофеина и алкоголя перед сном и использование методов релаксации», — сказала автор Кристин Яффе из Калифорнийского университета в Сан-Франциско и член Американской академии неврологии. «Будущие исследования должны быть сосредоточены на поиске новых способов улучшения качества сна и изучении долгосрочного влияния сна на здоровье мозга у молодых людей».Ограничением исследования было то, что участники сообщали о собственных проблемах со сном, и вполне возможно, что они сообщали о них неточно.

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