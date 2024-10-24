Гастроэнтеролог назвала самый полезный орех

Миндаль считается самым полезным орехом, он очищает организм от вредных веществ и снижает риск развития Альцгеймера, рассказала в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова. По ее словам, этот орех богат фолиевой кислотой, витаминами B и E.Орех очищает организм от вредных веществ, нормализует работу печени и селезенки, обладает противосудорожными свойствами, сохраняет мозг здоровым. Он может также уменьшить возможность болезни Альцгеймера, улучшает прочность и долговечность костей, способствует нормализации процессов пищеварения, — объяснила врач.Гастроэнтеролог отметила, что миндаль уменьшает риск развития сердечных заболеваний и укрепляет нервную систему. Также он стимулирует иммунный ответ и улучшает циркуляцию крови. Кроме того, он хорошо влияет на здоровье глаз и рекомендуется пациентам с камнями в почках.Рекомендуется перед употреблением замочить ядра миндаля в воде минимум на два часа. Это облегчит переваривание. Чтобы «выжать» максимум пользы из миндаля, кушайте его с неповрежденной кожицей, поскольку в ней содержится большая часть полезных свойств, — добавила Сухорукова.Масло миндаля обладает регенерирующими и питательными свойствами, заключила медик.

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