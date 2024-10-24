Исследования показывают, что здоровые привычки связаны со здоровьем мозга

У людей среднего возраста наличие факторов риска, таких как артериальное давление, уровень сахара в крови и холестерин, которые не контролируются должным образом, в сочетании с несоблюдением определенных здоровых привычек, включая физические упражнения, диету и сон, связано с более высоким риском инсульта, слабоумия или депрессии в более позднем возрасте, согласно исследованию, опубликованному в онлайн-выпуске Neurology ®, медицинского журнала Американской академии неврологии. Эти результаты не доказывают, что отсутствие здоровых привычек увеличивает риск этих состояний, они лишь показывают связь.*Восемь факторов здоровья сердечно-сосудистой системы и мозга включают: активность, правильное питание, поддержание здорового веса, отказ от курения, поддержание здорового артериального давления, достаточный сон и контроль уровня холестерина и сахара в крови.«Здоровье мозга имеет первостепенное значение для оптимального благополучия каждого человека, позволяя нам функционировать на самом высоком уровне и постоянно адаптироваться в мире», — сказал автор исследования Сантьяго Клоккьятти-Туоццо из Йельского университета в Нью-Хейвене, штат Коннектикут. «Наше исследование показало, что принятие этих здоровых решений по образу жизни в среднем возрасте может иметь существенное влияние на здоровье мозга в дальнейшей жизни».Для исследования ученые оценили данные 316 127 человек, средний возраст которых составил 56 лет. За ними наблюдали в течение пяти лет.Исследователи изучили баллы участников по восьми основным факторам здоровья сердечно-сосудистой системы и распределили их по трем категориям: оптимальные, промежуточные и плохие.Из всей группы 64 474 человека показали оптимальные результаты, 190 919 человек — промежуточные результаты и 60 734 человека — плохие результаты.Затем исследователи оценили медицинские записи, чтобы определить, у кого развилось любое из следующих неврологических состояний: инсульт, деменция или депрессия в пожилом возрасте. Плохое здоровье мозга определялось как развитие любого из этих состояний в течение последующих лет.В общей сложности 1,2% участников соответствовали определению плохого здоровья мозга, с общим числом состояний 3753. Из тех, у кого были оптимальные баллы по Life's Essential 8, 0,7% соответствовали определению плохого здоровья мозга, по сравнению с 1,2% тех, у кого были промежуточные баллы, и 1,8% тех, у кого были плохие баллы.После корректировки факторов, которые могут повлиять на риск этих трех неврологических состояний, таких как возраст, пол, раса и этническая принадлежность, исследователи обнаружили, что люди с низкими баллами по факторам здорового образа жизни были более чем в два раза более склонны к развитию любого из трех неврологических состояний по сравнению с людьми с оптимальными баллами. Исследователи также обнаружили, что люди со средним баллом имели на 37% более высокий риск возникновения одного из трех неврологических состояний, чем те, кто имел оптимальный балл.«Поскольку факторы риска, которые мы рассмотрели, — это те, над улучшением которых люди могут работать, наши результаты подчеркивают потенциальные преимущества для здоровья мозга от использования этих восьми факторов сердечно-сосудистой системы и здоровья мозга для руководства выбором здорового образа жизни», — сказал Клоккьятти-Туоццо. «Необходимы дополнительные исследования, чтобы понять эту связь между привычками образа жизни и здоровьем мозга, а также то, как социальные факторы, такие как раса и этническая принадлежность, могут влиять на эту связь».Чтобы подтвердить свои выводы, ученые повторили исследование в группе из 68 407 участников, за которыми наблюдали в течение пяти лет, и получили схожие результаты.Ограничением исследования было то, что баллы участников измерялись только один раз в начале исследования, поэтому оно не учитывало возможные изменения образа жизни в течение пятилетнего исследования.

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