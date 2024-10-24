Врач-эндокринолог назвала причины ожирения
Основной причиной роста массы жира в организме является избыток калорий и недостаток физической активности. В современном обществе люди мало двигаются и постоянно подвергаются стрессу, который «заедают». При этом выбор падает на еду высококалорийную, содержащую большое количеством сахара, жира и крахмала.
Это происходит потому, что сладкая и жирная еда воспринимается человеком как залог безопасности. Помимо этого, она провоцирует выработку дофамина – гормона удовольствия. Со временем такая еда вызывает привыкание, отмечает специалист.
Неправильная диета приводит к накоплению жира в организме, нарушению обменных процессов. Впоследствии это может привести к развитию целого ряда недугов.
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