Врач-эндокринолог назвала причины ожирения

В последние годы людей с лишним весом в нашей стране стало больше. Их доля в общем количестве населения в 2023 году составляла 62,5%. У трети из них было диагностировано ожирение. Эндокринолог Ольга Махрова, врач-эксперт лаборатории «Гемотест», рассказала, как этого избежать.Основной причиной роста массы жира в организме является избыток калорий и недостаток физической активности. В современном обществе люди мало двигаются и постоянно подвергаются стрессу, который «заедают». При этом выбор падает на еду высококалорийную, содержащую большое количеством сахара, жира и крахмала.Это происходит потому, что сладкая и жирная еда воспринимается человеком как залог безопасности. Помимо этого, она провоцирует выработку дофамина – гормона удовольствия. Со временем такая еда вызывает привыкание, отмечает специалист.Неправильная диета приводит к накоплению жира в организме, нарушению обменных процессов. Впоследствии это может привести к развитию целого ряда недугов.

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