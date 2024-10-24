Врач Романов: сильную потливость без запаха могут вызывать лейкемия, рак простаты и почки

Кандидат медицинских наук Денис Романов: сильная потливость без запаха встречается при ряде раковых заболеваний, например, при раке щитовидки, простаты и почки.Врач Романов рассказал aif.ru, что увеличившееся потоотделение может оказаться сигналом о развитии рака. При этом обильный пот часто не имеет характерного острого запаха, отметил он.«Есть ряд онкологических заболеваний, при которых повышенное потоотделение может быть одним из симптомов», - посоветовал помнить эксперт.Денис Романов обратил внимание на то. сильную потливость без запаха могут вызывать лейкемия, рак простаты (предстательной железы) и почки. Другие виды рака, которые проявляются избыточным выделением пота, – это саркомы костей, медленно растущие опухоли нейроэндокринной системы, герминогенные опухоли, медуллярный рак щитовидной железы.Очень часто потливостью «заявляют» о себе лимфомы, причем в их случае может увеличиваться и ночное потоотделение. Медик подчеркнул, что наличие повышенного потоотделения, особенно по ночам, является серьезным поводом обратиться к врачу для исключения рака. Также Романов обратил внимание на то, что при развитии рака могут наблюдаться другие изменения в состоянии организма – например, самопроизвольное похудение, появление повышенной усталости, проблемы с кожей, нарушения в работе пищеварения.

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