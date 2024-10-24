Для чего мужчинам и женщинам надо обязательно измерять окружность шеи

Малоизвестный факт: размер шеи влияет на сон человека. Например, если вы набрали вес, то шея одной из первых увеличится в объеме. Это может спровоцировать храп, а также апноэ — опасные остановки дыхания.Проблемы со сном могут возникать по многим причинам. Например, у вас неудобная подушка и слишком «жаркое» постельное белье, из-за чего вы постоянно просыпаетесь посреди ночи. Еще один распространенный вариант — неподходящая температура в комнате. Для комфортного сна необходима прохлада, говорят врачи. В идеале в помещении должно быть от 18 до 21 градуса.Некоторые люди также страдают от апноэ, но даже не догадываются об этом. Апноэ — это кратковременная остановка дыхания во сне. Чаще оно длится 20–30 секунд, хотя в тяжелых случаях может продолжаться 2-3 минуты. При регулярных апноэ (обычно не менее 10–15 в течение часа) возникает синдром апноэ во сне.Если апноэ беспокоит на регулярной основе, то стоит обратиться к врачу. Этот симптом может появиться из-за гипертонии, ишемической болезни сердца или сердечной недостаточности.«Когда дыхательные пути сужаются, вполне логично, что это провоцирует неприятный храп. Но если человеку становится совсем нечем дышать, то храп уже перерастает в апноэ, что может быть опасно для здоровья», — говорит эксперт.При чем здесь шеяПочему размер вашей шеи может увеличить риск развития апноэ во сне? Здесь тоже все логично. По мере того как вы набираете вес, у вас увеличиваются не только талия и овал лица, но еще и шея. Чем больше шея, тем выше плотность тканей в других частях тела.По словам эксперта, у людей с избыточным весом могут быть жировые отложения в области груди, шеи, а ткани вокруг горла и языка становятся плотнее. Все это мешает свободно дышать, особенно когда вы спите и не контролируете процесс.Чтобы оценить риск возникновения проблем с дыханием по ночам, необходимо измерить объем шеи. Сделать это можно с помощью сантиметровой ленты, которой обычно мерят талию, грудь и бедра.У мужчин обхват шеи должен быть не больше 43 см 2 мм.У женщин показатели немного меньше, они не должны превышать 40 см 6 мм.Российские стандарты немного строже.Если у мужчины окружность шеи более 43 см, а у женщин более 37 см, то уже можно задуматься о наличии синдрома обструктивного апноэ сна, говорит кандидат медицинских наук, кардиолог Ольга Корнеева.Если же охват вашей шеи выбивается из стандарта, высока вероятность, что вы либо уже страдаете от апноэ, либо эта проблема вас может настигнуть в ближайшем будущем.Что делать в таком случае? Ответ тоже логичный — худеть, говорит невролог. Ведь даже если вы сбросили 3-4 лишних килограмма, то это уже кардинально отразится на вашем самочувствии.Что еще важно знать про апноэВ группе риска люди старше 30 лет, мужчины также чаще женщин страдают от остановок дыхания во сне.Около 80-90% людей даже не знают, что у них есть апноэ.Если у человека диагностирована гипертония, то риск апноэ может повышаться до 80%.Люди, которые страдают от остановок дыхания во сне, чаще подвержены рискам внезапной смерти, связанным с патологиями сердца и сосудов.Нарушение сна приводит к тому, что меняется синтез многих гормонов, например тестостерона и соматотропного гормона, что приводит к импотенции и ожирению.От апноэ можно избавиться. Для этого необходимо записаться к терапевту, проконсультироваться с сомнологом, а также пройти обследования по рекомендации врача. Лечение может включать в себя СИПАП-терапию, хирургические или другие методики — все зависит от тяжести заболевания и индивидуальных особенностей организма.

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