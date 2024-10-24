Врач Ильяшенко рассказала о пользе красной и белой рыбы

Белая и красная рыба полезны из-за высокого содержания белка и жирных кислот. О ценности продукта рассказала врач-гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Светлана Ильяшенко.По ее словам, красная рыба содержит больше витаминов и микроэлементов, а белая нежирная рыба является менее калорийной, не вызывает аллергии и рекомендована даже маленьким детям.«В плане питательных веществ красная рыба, несомненно, богаче. Но при патологиях желудочно-кишечного тракта мы чаще рекомендуем белую рыбу. Она содержит меньше жира. Также она менее аллергенна»?, — сказала гастроэнтеролог.По этой причине Ильяшенко порекомендовала родителям начинать введение рыбного прикорма для малышей именно с белой рыбы. Лучше всего подойдет минтай, треска или хек, передает РИА Новости.Врач-терапевт клиники персональной медицины Михаил Братусь сообщил, что рыба, содержащая в себе большое количество омега-3, омега-6 и всевозможных микроэлементов, может быть полезна для каждого человека, отдельным категориям людей специалисты рекомендуют употреблять ее в пищу регулярно — не реже одного–двух раз в неделю.Эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова сообщила, что морепродукты помогают защитить мозг от возрастных изменений, укрепляют сосуды и снимают тревожность. Рекомендуется употреблять эти продукты после 40 лет, чтобы укрепить стенки сосудов.

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