Сок этой ягоды сжигает жир и оздоравливает кишечник. Эффект уже через неделю

Новое исследование показало, что всего одна неделя употребления сока черной бузины значительно улучшает окисление жиров, снижает сахар и увеличивает количество полезных бактерий в кишечнике.Известно, что ягоды черной бузины обладают противовирусным и иммуностимулирующим действием.«Плоды бузины используют при гриппе, простуде, кашле, легких воспалениях верхних дыхательных путей и для укрепления иммунитета», — рассказывала «Доктору Питеру» педиатр Мария Симошенкова.Теперь же открылись и другие полезные свойства этой ягоды. Оказалось, что она помогает сжечь жир, снизить сахар и наладить работу кишечника. Причем изменения начинаются уже через неделю употребления, говорится в американском исследовании, опубликованном в журнале Nutrients.А все благодаря антоцианам — растительным пигментам из группы флавоноидов, которыми богата бузина.«Антоцианы предотвращают всасывание моносахаридов в кишечнике, усиливают клеточный метаболизм жировой и мышечной тканей, изменяют микробиом кишечника», — говорят авторы.Цианидин — самый полезный вид антоциановРанее те же ученые продемонстрировали, что 600 г ежевики в день в течение недели повышают чувствительность к инсулину и увеличивают окисление жиров. Как раз в этих ягодах содержится цианидин. Однако добавление других ягод не дало такого результата. Авторы предполагают, что здесь важен тип антоциана.Ученые решили изучить полезные свойства сока бузины, так как в нем высокое содержание антоцианов из числа цианидинов. Цианидин — это полифенольный пигмент, известный своими противораковыми свойствами. И он же, как выяснилось, помогает избавиться от лишнего жира.Сначала эффект бузины проверили на грызунах. В течение 12 недель лабораторным животным с ожирением давали порошок бузины и при этом кормили жирной пищей. В результате состав их тела улучшился по сравнению с контрольной группой грызунов, которые не получали порошок.Как сок бузины работает на людяхУчастниками нового исследования стали 18 женщин и мужчин от 22 до 75 лет. Из числа добровольцев исключили тех, у кого была аллергия на бузину, а также при других патологиях, которые могли бы повлиять на результат исследования.На время пятинедельного исследования участники должны были придерживаться привычного рациона питания, а чтобы результаты были достоверными, участников попросили на время избегать продуктов с высоким содержанием полифенолов. Это все виды ягод, красный виноград, вишня, слива, красные яблоки, красная капуста, красная редиска, красный лук, баклажаны и темная фасоль.Результаты исследования оценивали каждые семь дней. Все добровольцы должны были ежедневно пить стопроцентный сок черной бузины (по 177,5 г утром и вечером во время еды) либо подобранный по вкусу и цвету плацебо-напиток в течение одной недели. Участники не знали, что они пьют, но если неделю они употребляли сок бузины, то в следующие семь дней им выдавали плацебо.«Подобранная ежедневная порция сока бузины содержит 720 мг цианидина, — сообщают авторы. — Никаких побочных эффектов, в том числе желудочно-кишечных расстройств, во время исследования зарегистрировано не было».Проверка на сахарПосле каждой недели добровольцы сдавали тест на толерантность к глюкозе. Участников кормили сладкой и жирной пищей, после чего измеряли уровень сахара.«Наблюдалось 24-процентное снижение кривой глюкозы и 9-процентное снижение кривой инсулина у группы, которая неделю до этого принимала сок бузины», — сообщают ученые.Проверка на жирКогда человек худеет, жир превращается в углекислый газ и воду, которые выводятся из организма при дыхании, а также с потом и мочой. Изучая состав воздуха, который выдыхали участники эксперимента, исследователи пришли к выводу: окисление жиров значительно увеличивалось после недельного употребления сока бузины.Проверка микробиоты кишечникаПо сравнению с плацебо сок бузины значительно увеличил содержание полезных бактерий фирмикутов (подавляют рост патогенных микроорганизмов, усиливают защитную функцию стенок кишечника) и актинобактерий (также проявляют противомикробную активность) в микрофлоре кишечника.Меры предосторожностиИзбегайте употребления бузины во время беременности и кормления грудью. Не давайте бузину детям.Не употребляйте бузину при аутоиммунных заболеваниях, так как это может вызвать обострение.Избегайте употребления незрелых и необработанных ягод. «Несозревшие ягоды бузины ядовиты. Но и есть созревшую бузину в свежем виде не рекомендуется. Отравление бузиной начинается с головокружения и окрашивания слизистых в синий цвет, а заканчивается тахикардией и остановкой дыхания», — сообщает Роспотребнадзор.Проконсультируйтесь с врачом перед началом приема любых растительных препаратов, чтобы избежать побочных эффектов.

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