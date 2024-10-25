Елена Малышева: в рационе людей должна быть неперевариваемая пища как у моржей
Врачи Елена Малышева и Андрей Продеус сообщили на съемках программы «Жить здорово!», что россиянам в своем питании нужно брать пример с моржей и включать в свое питание неперевариваемую пищу.
«Нередко моржи вместе с рыбой съедают песок и камни. Если провести аналогию с человеком, то в качестве трудноперевариваемых веществ может служить клетчатка», - уточнили медики.
Елена Малышева рассказала, что клетчатка представляет собой такие компоненты продуктов, которые проходят через весь пищеварительный тракт в неизмененном или мало измененном состоянии – организм их не расщепляет и не усваивает. Польза таких непереваривающихся пищевых волокон в том, что они могут абсорбировать нежелательные и потенциально опасные вещества – лишний сахар или жир, токсичные вещества.
Малышева подчеркнула, что подобная неперевариваемая пища в рационе людей эффективно помогает снижать уровень холестерина и канцерогенов.
«15-20 процентов холестерина могут не всасываться, потому что сделать это не даст клетчатка. Она его обволакивает и выводит вместе со стулом», - пояснила врач и телеведущая.
Достаточное употребление клетчатки является доступным способом поддерживать здоровое состояние сосудистой системы, снижая риски гипертонии, инфарктов и инсультов, дополнили специалисты.
Где содержится клетчатка. Лучшие источники – растительные продукты, не очищенные овощи и фрукты с низким гликемическим индексом, а также цельное зерно.
Что важно: при употреблении клетчатки нужно пить достаточно воды, чтобы обеспечить ее хорошее прохождение по кишечнику. Из-за недостатка жидкости клетчатка может провоцировать запоры.
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