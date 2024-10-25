Врач Соломатина: жареные и сладкие продукты влияют на раннее появление морщин

Врач-диетолог Елена Соломатина: частое употребление некоторых продуктов, включая жареные и сладкие, может быть провоцирующим фактором раннего старения кожи.Врач Соломатина завила, что жареные и сладкие продукты при частом поедании влияют на раннее появление морщин. В этот же список «гастрономических» причин преждевременных морщин входит красное мясо.«В первую очередь для кожи вредны жареные продукты – особенно те, которые имеют в своем составе глюкозу и сахара. В частности, речь идет о пончиках, фастфуде, жареном картофеле и продуктах в панировке», - уточнила Елена Соломатина.Она пояснила, что вышеназванные продукты своим влиянием разрушают белки, обеспечивающие коже упругость, гладкость и моложавость. В результате она становится рыхлой и тонкой, подверженной повреждениям, заломам, морщинам.Раннему появлению морщин могут способствовать и сладкие продукты, добавила Соломатина. Медик предупредила: обилие глюкозы снижает концентрацию коллагена – еще одного вещества, важного для молодости и гладкости кожи.«Часто сладкоежку можно распознать по «сахарному» лицу: оно тусклое, не светится, имеет морщины», - перечислила специалист.Помимо этого врач посоветовала всем, кого заботит состояние кожи, контролировать количество красного мяса – употреблять его следует не чаще двух раз в неделю. По словам Соломатиной, пристрастие к этому продукту увеличивает выделение аминокислоты гомоцистеина, часто провоцирующего в организме воспаление. Оно тоже способствует быстрому старению и появлению морщин.Врач посоветовала для сохранения молодости кожи правильно питаться: важно получать белок, витамины, микроэлементы, а также полезные жиры. Другое важное условие – пить в нужном количестве чистую воду.

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