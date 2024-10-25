Нутрициолог Дубровина: половину основного приёма пищи должны составлять овощи
«Есть золотое правило питания: половина от каждого из трёх приёмов пищи должны составлять овощи. По пять — семь разноцветных овощей, ягод и несладких фруктов в тарелке — это то, к чему должен стремиться человек, осознавший важность заботы о своём микробиоме», — заявила она в беседе с ИА «Время Н».
По её словам, к овощной палитре можно добавить различные бобовые культуры, семена и орехи.
Как отметила Дубровина, растительная кухня богата витаминами, микроэлементами, аминокислотами.
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