Нутрициолог Дубровина: половину основного приёма пищи должны составлять овощи

Интегративный и клинический нутрициолог Екатерина Дубровина рассказала о важности употребления достаточного количества овощей.«Есть золотое правило питания: половина от каждого из трёх приёмов пищи должны составлять овощи. По пять — семь разноцветных овощей, ягод и несладких фруктов в тарелке — это то, к чему должен стремиться человек, осознавший важность заботы о своём микробиоме», — заявила она в беседе с ИА «Время Н».По её словам, к овощной палитре можно добавить различные бобовые культуры, семена и орехи.Как отметила Дубровина, растительная кухня богата витаминами, микроэлементами, аминокислотами.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки