Семь привычек, сокращающих жизнь: исследование голландских медиков

Группа исследователей выявила семь основных факторов, существенно влияющих на продолжительность жизни человека. Медицинские специалисты из Университетской больницы Эразма в Роттердаме тщательно проанализировали влияние повседневных привычек на здоровье и долголетие людей.Профессор медицины Яп Дейкстра с коллегами определил ключевые аспекты образа жизни, которые могут значительно сократить продолжительность жизни. На первом месте оказалось курение табака – данная привычка способна уменьшить срок жизни человека более чем на десятилетие, провоцируя развитие множества опасных заболеваний.Избыточная масса тела заняла вторую позицию в списке факторов риска. Медики подчеркивают прямую связь между лишним весом и вероятностью развития сердечно-сосудистых патологий, онкологических заболеваний и сахарного диабета.Третье место в перечне занимает злоупотребление алкогольными напитками. Хотя умеренное потребление считается допустимым, специалисты рекомендуют полностью исключить алкоголь из своей жизни.Отсутствие физической активности также вошло в список негативных факторов. Исследователи отмечают, что сидячий образ жизни существенно повышает риск преждевременной смерти.Длительный просмотр телевизионных программ занял пятую позицию. Этот фактор связан не только с гиподинамией, но и с формированием привычки к нездоровым перекусам во время просмотра.Шестой пункт касается недостаточного потребления свежих овощей и фруктов. Эти продукты являются важнейшим источником витаминов и фитонутриентов, необходимых для поддержания здорового гормонального баланса и противовоспалительных процессов в организме.Замыкает список социальная изоляция. Профессор Дейкстра подчеркивает важность социальных контактов для поддержания активности мозга и формирования новых нейронных связей.

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