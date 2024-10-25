Семь привычек, сокращающих жизнь: исследование голландских медиков
Профессор медицины Яп Дейкстра с коллегами определил ключевые аспекты образа жизни, которые могут значительно сократить продолжительность жизни. На первом месте оказалось курение табака – данная привычка способна уменьшить срок жизни человека более чем на десятилетие, провоцируя развитие множества опасных заболеваний.
Избыточная масса тела заняла вторую позицию в списке факторов риска. Медики подчеркивают прямую связь между лишним весом и вероятностью развития сердечно-сосудистых патологий, онкологических заболеваний и сахарного диабета.
Третье место в перечне занимает злоупотребление алкогольными напитками. Хотя умеренное потребление считается допустимым, специалисты рекомендуют полностью исключить алкоголь из своей жизни.
Отсутствие физической активности также вошло в список негативных факторов. Исследователи отмечают, что сидячий образ жизни существенно повышает риск преждевременной смерти.
Длительный просмотр телевизионных программ занял пятую позицию. Этот фактор связан не только с гиподинамией, но и с формированием привычки к нездоровым перекусам во время просмотра.
Шестой пункт касается недостаточного потребления свежих овощей и фруктов. Эти продукты являются важнейшим источником витаминов и фитонутриентов, необходимых для поддержания здорового гормонального баланса и противовоспалительных процессов в организме.
Замыкает список социальная изоляция. Профессор Дейкстра подчеркивает важность социальных контактов для поддержания активности мозга и формирования новых нейронных связей.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил lavrentiya в категорию Разное
Добавить комментарий