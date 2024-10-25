Эндокринолог раскрыл неожиданный факт об ожирении
Эндокринолог отметил, что ребенку, чей вес при рождении — 4-4,5 кг, в будущем обеспечены проблемы со здоровьем.
Потому что именно в утробе матери происходит процесс, который называется метаболическое программирование. Как правило, у таких детей уже выраженная инсулинорезистентность, а это мощнейший фактор риска, — подчеркнул профессор.
Он добавил, что у таких детей к 35-40 годам риск развития метаболических заболеваний повышен в 7-10 раз. Среди них — артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, ожирение, сахарный диабет второго типа и метаболически ассоциированная жировая болезнь печени. И этот список — неполный, а его пункты чаще всего становятся причинами смерти пациентов. Поэтому контроль за ожирением необходимо проводить, когда пара только начинает планировать семью.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил lavrentiya в категорию Разное
Добавить комментарий