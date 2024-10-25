Проверьте свои риски: названа группа крови, которая повышает вероятность инсульта

Исследования показали, что у людей с этим типом крови чаще случается инсульт в возрасте до 60 лет.Группы крови описывают различные сочетания антигенов наших красных кровяных телец — эритроцитов. Эти антигены находятся на внешней поверхности мембраны эритроцитов. Они являются генетическими признаками, которые наследуются от родителей и не изменяются в течение жизни.По системе AB0, которую ввел австрийский врач Карл Ландштейнер, существует четыре группы крови. В основе этой системы лежит выявление двух антигенов — A и B. Если нет ни одного антигена, то это группа крови 0, или первая. Когда присутствует антиген А, говорят о второй группе крови, или группе А. При антигене В человек имеет третью группу, группу В. А сочетание двух антигенов дает группу АВ, или четвертую.Однако даже в пределах этих основных групп крови существуют тонкие различия, возникающие из-за мутаций в ответственных генах. Поэтому вторую и четвертую группу разделили на подгруппы. И представители одной из них, как выяснилось, подвержены повышенному риску сердечных катастроф.В исследовании, опубликованном в журнале Neurology, специалисты по геномике обнаружили четкую связь между геном А1 (подгруппа второй группы крови) и ранним инсультом.Авторы собрали данные из 48 генетических исследований, включавших около 17 тысяч человек с инсультом и около 600 тысяч контрольных лиц без инсульта в возрасте от 18 до 59 лет. Затем ученые просмотрели все собранные хромосомы, чтобы определить генетические варианты, связанные с инсультом.Сделав корректировку по полу и другим факторам, эксперты выяснили, что у людей со второй группой крови риск инсульта до 60 лет был на 16% выше. И наоборот, у обладателей первой группы вероятность инсульта была на 12% ниже, чем у людей с другими типами крови.Точно объяснить подобную закономерность исследователи пока не могут. Но они предполагают, что это связано с факторами свертывания крови, которые играют роль в образовании тромбов.Так, исследование, опубликованное в издании Journal of Biosciences and Medicines, показало, что фактор свертывания VIII (известный как антигемофильный фактор) был значительно выше во второй, третьей и четвертой группе, чем в первой. Однако существенных различий между тремя группами в отношении фактора свертываний не было.При этом ученые обнаружили, что поздний инсульт случается реже у людей со второй группой крови. Возможно, причина в том, что ранние инсульты имеют иной механизм. Исследователи говорят: у молодых людей сосудистые катастрофы чаще всего происходят из-за образования тромбов и гораздо реже из-за атеросклероза, когда в артериях скапливаются жировые отложения.

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