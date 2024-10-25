Хотите выявить свой биологический возраст? Встаньте на одну ногу

Новое исследование клиники Мэйо показало, что баланс, в частности, как долго человек может стоять на одной ноге, является важным показателем биологического старения. Исследование демонстрирует, что баланс более показателен, чем сила или походка, при оценке возрастных изменений.В тестах, проведённых среди 40 здоровых людей старше 50 лет, измерялись баланс, сила хвата и сила колена. Исследование показало, что стояние на одной ноге — особенно на недоминантной — демонстрировало наибольшее снижение с возрастом. Это снижение было более выраженным, чем в тестах на силу.Главный исследователь Кентон Кауфман отметил важность данных, подчеркнув, что плохой баланс может значительно увеличить риск падений, которые являются ведущей причиной травм у людей старше 65 лет. Он советует ежедневно практиковать баланс, стоя на одной ноге в течение 30 секунд.

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