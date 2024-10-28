Елена Малышева: в рационе людей должна быть неперевариваемая пища как у моржей

Доктор Малышева: полезной неперевариваемой пищей в рационе людей может быть клетчатка.Врачи Елена Малышева и Андрей Продеус сообщили , что россиянам в своем питании нужно брать пример с моржей и включать в свое питание неперевариваемую пищу.«Нередко моржи вместе с рыбой съедают песок и камни. Если провести аналогию с человеком, то в качестве трудноперевариваемых веществ может служить клетчатка», - уточнили медики.Елена Малышева рассказала, что клетчатка представляет собой такие компоненты продуктов, которые проходят через весь пищеварительный тракт в неизмененном или мало измененном состоянии – организм их не расщепляет и не усваивает. Польза таких непереваривающихся пищевых волокон в том, что они могут абсорбировать нежелательные и потенциально опасные вещества – лишний сахар или жир, токсичные вещества.Малышева подчеркнула, что подобная неперевариваемая пища в рационе людей эффективно помогает снижать уровень холестерина и канцерогенов.«15-20 процентов холестерина могут не всасываться, потому что сделать это не даст клетчатка. Она его обволакивает и выводит вместе со стулом», - пояснила врач и телеведущая.Достаточное употребление клетчатки является доступным способом поддерживать здоровое состояние сосудистой системы, снижая риски гипертонии, инфарктов и инсультов, дополнили специалисты.Где содержится клетчатка. Лучшие источники – растительные продукты, не очищенные овощи и фрукты с низким гликемическим индексом, а также цельное зерно.Что важно: при употреблении клетчатки нужно пить достаточно воды, чтобы обеспечить ее хорошее прохождение по кишечнику. Из-за недостатка жидкости клетчатка может провоцировать запоры.

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