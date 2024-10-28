Врач рассказала об опасных причинах обильной потливости

Причиной обильной потливости могут быть опасные заболевания вплоть до рака, рассказала врач-терапевт Алина Кириченко.Поскольку осенью недуги обостряются, потливость в это время года может давать о себе знать порой даже чаще, чем летом, уточнила она.«Основными причинами могут быть как эндокринная патология, так и другие заболевания: гипертиреоз, ожирение, неврозы, инфекционные и онкологические заболевания. Кроме того, к гипергидрозу располагают период беременности и климакс», — рассказала Кириченко.Психиатр-психотерапевт Алексей Вилков добавил, что гипергидроз бывает тотальный (всего тела) или локальный (потеют отдельные области — голова, спина, промежность). В обоих случаях потливость может быть проявлениями психосоматических расстройств, что требует обращения к специалисту, отметил он.

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