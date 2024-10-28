Нарколог Сахаров: шампанское не является менее опасным напитком по сравнению с водкой

Нарколог Анатолий Сахаров: если вы пьете шампанское, а не водку, еще не значит, что вашему организму легче.Нарколог Сахаров обратил внимание на то, что шампанское ошибочно воспринимается людьми как более «легкий» и менее опасный вид алкоголя по сравнению с крепкими напитками.Шампанское не менее вредно для здоровья, чем другие виды алкоголя, – заявил специалист.Сахаров отметил, что бессмысленно спрашивать: что менее вредно — водка или шампанское? Он подчеркнул, что шампанское не является менее опасным напитком по сравнению с водкой, поскольку «более безопасного» алкоголя не существует априори.«Алкоголь — это токсичное психоактивное вещество, и токсичными являются любые спиртные напитки, включая шампанское. Безвредной дозы спиртных напитков для человека попросту не существует, любое количество может стать причиной нарушений или дать толчок к развитию заболеваний, включая онкологические», - предостерег нарколог.Медик добавил, что особое коварство шампанского заключается в мнимой легкости напитка. Его можно выпить много, при этом из-за наличия газа оно приводит к более интенсивному развитию алкогольного опьянения. Газ в шампанском способствует тому, что спирт быстрее всасывается в кровь человека – это несет очень серьезные риски для здоровья, поскольку происходит более сильная интоксикация тканей.

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