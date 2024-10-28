Трендовый дубайский шоколад оказался опасным для здоровья

Дубайский шоколад, который стал популярен в соцсетях, оказался опасным для здоровья. Об этом рассказала врач-диетолог Анна Белоусова.Выяснилось, что в одной плитке трендового десерта весом 200 граммов содержится свыше тысячи килокалорий. По словам медика, подобная сладость может быть опасной и в малых количествах.«Если аллергия есть, пробовать такое нельзя вообще. Я бы не рекомендовала пробовать такой шоколад и людям, у которых проблемы с желчным пузырем», — отметила она.С мнением коллеги согласилась и эндокринолог Вероника Савенко, которая призвала отказаться от сладости пациентам с диабетом и ожирением. Продукты, входящие в состав шоколада, могут спровоцировать диарею и другие болезни ЖКТ, подчеркнула доктор.«Большое содержание жира и сахара образует так называемые продукты гликирования, которые повреждают клетки нашего организма. Вслед за лишним весом мы имеем все факторы риска: сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет второго типа, атеросклероз, бляшки в сосудах», — подытожила Савенко.

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