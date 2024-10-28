Диетолог Чехонина: манная каша полезна для завтрака наряду с овсянкой

Врач-диетолог Юлия Чехонина назвала самые полезные для завтрака каши.Диетолог Чехонина сообщила, что манная каша полезна для завтрака наряду с овсянкой. Манку нередко критикуют как продукт, насыщенный углеводами. Но специалист констатировала, что эта крупа богата витамином Е, благоприятно влияющим на состояние кожи, волос и обладающим репутацией вещества, продлевающего молодость организма.«По содержанию витамина E манка считается одним из рекордсменов. Кроме того, она богата сложными углеводами, поэтому ее важно есть тем, кто страдает из-за дефицита массы тела, и при заболеваниях желудочно-кишечного тракта», - поделилась Чехонина в комментарии.Что касается овсянки (из цельного овса), такая каша содержит пищевые волокна, улучшающие состояние кишечной микрофлоры и помогающие нормализовать уровень холестерина, оздоровить сосуды.Также, по словам врача-диетолога, для завтрака полезна гречневая каша. Она тоже содержит много пищевых волокон, вдобавок дает организму витамины группы B, важные для здоровья мозга и омега-3 жирные кислоты, борющиеся с воспалением.Еще одно полезное на завтрак блюдо – льняная каша. Эксперт обратила внимание на то, что эта каша является «чемпионом» по содержанию пищевых волокон и белка, а кроме того, содержит вещества, способствующие профилактике ожирения печени.

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