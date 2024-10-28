Заложило уши при простуде: почему это происходит, что делать и как лечить

Простуда без насморка и хотя бы легкой боли в горле редко бывает — к этим типичным симптомам ОРВИ все уже привыкли. Но иногда к ним добавляется еще один, который может даже напугать, — заложенность уха.Почему закладывает уши при простудеДля острой респираторно-вирусной инфекции (ОРВИ) характерны обычно следующие проявления:повышение температуры тела,общая слабость,кашель,насморк,головная боль,боль в мышцах и суставах.Уши при простуде закладывает далеко не всегда, но назвать это большой редкостью тоже нельзя. Этот симптом добавляет неприятных ощущений заболевшему — будто находишься под водой, а некоторых может реально испугать: вдруг проблемы со слухом останутся?Но как говорят врачи, в этом симптоме нет ничего странного. Дело в том, что между носоглоткой и полостью среднего уха есть прямая связь — через евстахиеву, или слуховую, трубу.«Когда при простуде возникает воспаление в носоглотке, из-за отека слуховая труба закрывается и ухо плохо слышит. Это основная причина, почему закладывает ухо при ОРВИ. У детей возникновению этого механизма способствует наличие патологических аденоидов», — объясняет Александр Чернышев, заведующий отделением оториноларингологии Гатчинской клинической межрайонной больницы.Иногда к заложенности могут присоединяться другие неприятности с ухом.«При сильном насморке, когда сопли буквально текут ручьем, вы можете активно сморкаться, чихать, кашлять — все это создает повышенное давление в глотке и, как следствие, в евстахиевой трубе. Из-за этого мы можем ощущать чувство заложенности в ушах. Но ОРВИ — это еще и воспаление в горле и полости носа, которое может легко захватить слуховую трубу. Кроме того, на фоне отечной воспаленной глотки может случиться дисфункция трубы — все это выражается болью и прострелами в ушах», — добавляет Антон Шулаев, врач-терапевт Борской ЦРБ.Заложило ухо при ОРВИ, но боли нет. Это опасно?Увы, но даже простая заложенность уха, без боли и прострелов, может не только причинять дискомфорт, но и со временем стать опасной. В первую очередь она может превратиться в отит — воспаление среднего уха, у которого есть риски перерасти в гнойное. Между тем все это происходит в непосредственной близости с мозгом.По словам Александра Чернышева, при благоприятных условиях заложенность уха при простуде проходит самостоятельно в течение 3-5 дней. Однако, если заметите следующие четыре признака, лучше срочно показаться лор-врачу — специалист проведет осмотр и назначит лечение.боль в ухе,снижение слуха,температура тела выше 38 градусов,головная боль.«Важная функция слуховой трубы — выравнивание давления в полости среднего уха с атмосферным давлением. Когда при ОРВИ эта функция нарушается, будут возникать основные жалобы со стороны уха: заложенность, аутофония (когда собственный голос отдает в ухе. — Прим. ред.), шум в ушах. Вовлечение в инфекционный процесс слуховой трубы — первая и последовательная стадия развития острого среднего отита», — предупреждает Валерия Бретавская, врач-отоларинголог Клиники сурдологии Wunderphone.Однако стоит помнить, что заложенность уха бывает не только инфекционного происхождения. Поэтому при любых неприятных слуховых ощущениях, даже без болевого синдрома, доктор советует пройти осмотр у специалиста.Что делатьЛучше всего с самого начала не заниматься самолечением и проконсультироваться с врачом. Это поможет не запустить болезнь и избежать возможных осложнений инфекции.Если заложило ухо при ОРВИ, заведующий лор-отделением Гатчинской КМБ Александр Чернышев советует прежде всего заниматься симптоматическим лечением основного заболевания: лечите насморк, кашель, при необходимости снижайте температуру. Облегчить состояние, например, помогают комбинированные препараты вроде различных порошков и шипучек, которые параллельно работают как жаропонижающее, обезболивающее, против зуда в носу и слезотечения.Чтобы убрать заложенность уха при простуде, рекомендуется также использовать сосудосуживающие спреи в нос: они уменьшают отек в полости носа и вместе с тем помогают открыть слуховую трубу. Главное, обязательно прочитайте инструкцию по применению таких препаратов и не превышайте рекомендованную дозировку и длительность лечения, иначе рискуете заработать лекарственную зависимость, с которой очень трудно справиться.При появлении насморка не лишним будет сразу начинать промывать нос морской водой, в аптеках для этого продаются специальные средства. Эта процедура очищает нос, облегчает дыхание и опять же способствует более быстрому снятию заложенности уха, если она появилась. Кому нельзя промывать нос при насморке, читайте ЗДЕСЬ.«Если после приема ибупрофена и промывания носа вы не видите улучшения, это явный признак, что пора обратиться к врачу. Помните, что все процедуры с вашими ушами, будь то капли или тем более промывание, строго после осмотра врача», — напоминает Антон Шулаев.Также, чтобы не усугубить состояние, важно правильно сморкаться.«В случае с заложенностью уха при насморке, пожалуй, основным советом будет правильно распределять давление в носоглотке. Надо сморкаться поочередно в каждую ноздрю, обязательно открывая рот, чтобы не усиливать давление в слуховой трубе», — добавляет Валерия Бретавская.Кроме того, при любой ОРВИ специалист советует соблюдать главные правила, которые ускоряют выздоровление, — постельный режим, диета и обильное питье.

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