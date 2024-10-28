Может ли наследственность повысить риск рака молочной железы: советы от врача-онколога
Рак молочной железы – одно из наиболее распространенных онкологических заболеваний среди женщин, и одной из его особенностей является наследственная предрасположенность. Андрей Карпин, заслуженный врач РФ, академик РАН и РАО, гендиректор НМИЦ радиологии Минздрава России, в своем телеграм-канале поделился важной информацией о том, как оценить риски и какие шаги предпринять, если в семье были случаи этого заболевания.
Наследственная предрасположенность: что это значит?
Риск возникновения рака молочной железы увеличивается, если в семье были случаи заболевания у женщин по материнской линии: мамы, бабушки, сестер или теть. В таких случаях вероятность развития рака составляет от 5% до 10%. Особенно важно учитывать случаи, когда заболевание было выявлено в молодом возрасте.
Карпин рекомендует женщинам, у которых есть семейная история рака молочной железы, провести ДНК-исследование крови методом ПЦР. Это позволит выявить мутации в ключевых генах BRCA1, BRCA2 и CHEK2, которые существенно повышают риск развития заболевания. Этот тест стоит делать после достижения 18 лет, чтобы максимально точно оценить возможные риски.
Рекомендации по обследованию в зависимости от результатов теста
1. Если мутации не выявлены и жалоб нет
Для женщин, у которых не обнаружены генетические мутации, и отсутствуют жалобы, Карпин советует проходить ежегодное обследование у гинеколога и выполнять УЗИ молочных желез до 40 лет.
2. Если выявлены мутации или есть жалобы
Женщинам с выявленными мутациями или жалобами необходимо более углубленное обследование. К стандартному набору добавляется маммография, которую следует делать с 35 лет один раз в два года. В некоторых случаях может понадобиться магнитно-резонансная томография (МРТ) молочных желез для более точной диагностики.
3. После 40 лет
Если у женщины есть отягощенная наследственность, рекомендуется ежегодная рентгеновская маммография после 40 лет. Для женщин без наследственной предрасположенности это обследование проводят реже – один раз в два года.
Профилактическая мастэктомия: стоит ли делать?
При выявлении мутаций в генах BRCA1, BRCA2 или CHEK2 возникает вопрос о необходимости профилактической мастэктомии – хирургического удаления молочной железы для снижения риска развития рака. Карпин подчеркивает, что наличие мутаций не является строгим показанием для этой процедуры. Риск развития опухоли сохраняется, но он не достигает 100%.
Профилактическую мастэктомию стоит рассмотреть в случаях выраженной мастопатии, такой как фибросклероз с микрокальцинатами, что повышает риск злокачественных изменений. Для принятия решения требуется консультация генетика и онколога-маммолога, а также междисциплинарный консилиум специалистов.
Важно помнить
Профилактическое удаление молочной железы пока не входит в список методических рекомендаций Минздрава России и проводится на платной основе по медицинским показаниям. Поэтому важно взвесить все «за» и «против», консультируясь с компетентными специалистами.
Какой выбрать путь?
Выбор подходящего пути зависит от множества факторов: семейной истории, наличия мутаций, состояния здоровья и личных предпочтений. Если вы находитесь в группе риска, важно соблюдать регулярные обследования и внимательно следить за своим здоровьем. Вовремя проведенная диагностика и правильный подход к профилактике могут существенно снизить риски и обеспечить раннее выявление заболевания, что повышает шансы на успешное лечение.
Заключение
Генетическая предрасположенность к раку молочной железы не означает, что заболевание обязательно разовьется, но требует внимательного отношения и регулярного контроля. Генетическое тестирование, регулярные обследования и консультации с врачами помогут снизить риск и сохранить здоровье. Не пренебрегайте консультацией специалистов, если в вашей семье были случаи заболевания – это ваш шанс на здоровое будущее.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил lavrentiya в категорию Онкология
Добавить комментарий