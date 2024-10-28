Кардиолог Крулев объяснил, в каком случае диета не поможет понизить холестерин

Правильное питание — главный инструмент для борьбы с высоким уровнем холестерина в крови. Некоторые люди, отказываясь от сладкого и жирного, улучшают свои показатели. У других нет таких результатов. Почему так бывает? Рассказывает эксперт.Здоровые сосуды — гарантия того, что вы не пострадаете от инфаркта или инсульта. Если же в них появляются холестериновые бляшки, то риск существенно возрастает.Проверить свой уровень холестерина можно, сдав липидограмму. Это подробный анализ, где показан уровень не только общего холестерина, но и «плохого» (липопротеины низкой плотности) и «хорошего» (высокой плотности). Особенно важно следить за показателями людям с лишним весом, вредными привычками, гипертонией, сахарным диабетом.Если врач увидит, что у вас повышен «плохой» холестерин, то даст базовые рекомендации, среди которых — смена рациона. Некоторые продукты могут способствовать уменьшению бляшек и улучшению самочувствия. Правда, одинаково работать это правило может не для всех.Есть крылатое латинское выражение: «Смог один — сделают все», говорит врач. Разберем на примере. Человек исключил из рациона жирные и сладкие продукты, стал питаться правильно, и его липидограмма улучшилась. Другой сделал все то же самое, но результата почему-то нет.Дело в том, что уровень холестерина в крови зависит от двух обстоятельств:синтеза этого вещества в печени (это 80% концентрации холестерина в крови);всасывания его из кишечника (20%).«Но это в среднем. А на практике все люди делятся на „абсорберов“, которые слишком активно всасывают холестерин из продуктов питания, и „синтетайзеров“, у которых наоборот, слишком активно идет синтез холестерина в печени», — пояснил Константин Крулев.Диета хорошо помогает абсорберам, у них действительно резко и значительно снижается уровень холестерина. По словам врача, таким людям также можно назначать лекарство с действующим веществом эзетимибом, так как оно снижает всасывание холестерина из кишечника.Что касается синтетайзеров, то такие люди получают от диеты меньше пользы. Смена рациона может не привести к снижению холестерина в крови, а статины, напротив, дадут сильный и быстрый эффект.Важно: это вовсе не значит, что синтетайзерам не нужна диета. Ограничение калорийности улучшает прогноз не только за счет снижения холестерина, действие диеты комплексное, говорит кардиолог. Чем меньше вес, тем легче суставам, ниже давление, к тому же снижается риск онкологических заболеваний. Здоровый рацион нужен всем.Как еще можно снизить холестеринПопробуйте заниматься ходьбой хотя бы 40 минут в день — такая нагрузка достоверно уменьшает сердечно-сосудистый риск. Надо приобрести полезную привычку контролировать количество пройденных за сутки шагов с помощью фитнес-браслета или даже обычного смартфона.Откажитесь от алкоголя и сигарет.Соблюдайте режим дня, ведь здоровый сон — это основа для хорошего самочувствия и нормализации всех процессов в организме.Постарайтесь употреблять хотя бы немного меньше мяса и молочных продуктов, увеличив в рационе долю рыбы и овощей.

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