Врач Мясников рассказал о незаменимости сала
По поводу употребления сала есть много споров, касающихся высокой калорийности продукта. На самом деле в малой дозе продукт благоприятно воздействует на холестериновый обмен, что важно для сердца и сосудов.
"Сало содержит незаменимые аминокислоты. И без него тоже нельзя", - рассказал доктор.
Он также добавил, что на столе должна присутствовать и растительная пища. В частности, овощи и фрукты, о пользе которых часто говорят врачи. Они, как и растительное масло хорошего качества, орехи, способны снижать холестерин. В списке есть и чеснок, который содержит аллицин - вещество, оказывающее мощное антимикробное действие. Оно связано также с профилактикой онкологических заболеваний.
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