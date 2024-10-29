Neurology: проблемы со сном в среднем возрасте могут старить мозг

Новое исследование, опубликованное в журнале Neurology, показывает, что у людей, которые в среднем возрасте (от 40 лет) сталкиваются с проблемами со сном, выше риск ухудшения здоровья мозга в пожилом возрасте. Учёные из University of California установили связь между качеством ночного отдыха и состоянием мозга, однако они подчеркивают, что на 100% утверждать, что плохой сон напрямую старит мозг, нельзя. Тем не менее результаты свидетельствуют о значительном влиянии проблем со сном на возрастные изменения мозга.Исследование охватывало 589 человек, которые начали участвовать в проекте в возрасте 40 лет. В течение 15 лет они проходили регулярные обследования, включая заполнение анкет и сканирование мозга. Участников разделили на три группы в зависимости от выраженности проблем со сном: низкий, средний и высокий риск. Для анализа использовали шесть характеристик сна, таких как его продолжительность, качество, трудности с засыпанием и поддержанием сна, раннее пробуждение и дневная сонливость.Результаты показали, что у людей со средней выраженностью проблем со сном возраст мозга был на 1,6 года больше по сравнению с теми, у кого показатели сна были благоприятными. В группе высокого риска возраст мозга превышал норму уже на 2,6 года. Наиболее существенное влияние оказывали плохое качество сна, трудности с засыпанием и поддержанием сна, а также ранние пробуждения, особенно если проблемы длились более пяти лет.«Наши данные подчеркивают необходимость борьбы с проблемами сна на ранних этапах жизни, чтобы сохранить здоровье мозга в старости», — отмечает доктор медицины Кристин Яффе. По её словам, для улучшения сна важно придерживаться регулярного графика, заниматься физической активностью, избегать кофеина и алкоголя перед сном и практиковать техники релаксации.Исследование добавляет важные данные к пониманию роли сна в поддержании когнитивного здоровья и призывает к более внимательному отношению к ночному отдыху в среднем возрасте.

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