Alzheimer’s & Dementia: напитки с кофеином помогают защитить память

Недавнее исследование учёных из University of Lille (Франция) выявило интересную связь между потреблением кофеина и риском развития болезни Альцгеймера. Учёные обнаружили, что люди, которые употребляли меньше кофеина, чаще сталкивались с потерей памяти и лёгкими когнитивными расстройствами.В исследовании приняли участие 263 человека, у которых в период с 2010 по 2015 год были выявлены лёгкие когнитивные нарушения или болезнь Альцгеймера. Участников разделили на две группы: тех, кто потреблял до 216 мг кофеина в день, и тех, кто получал больше этой дозы. Для понимания масштаба — одна чашка кофе содержит от 113 до 247 мг кофеина, а банка энергетика на 355 мл — от 41 до 246 мг.После учёта таких факторов, как возраст, пол и статус курения, исследователи выявили, что у людей с низким потреблением кофеина риск амнезии был выше. Также наблюдалась связь между уровнем потребляемого кофеина и амилоидными белками, которые играют важную роль в развитии болезни Альцгеймера. У тех, кто получал меньше кофеина, в крови были более низкие уровни плазменного амилоида-? 42 (A?42) и отклонения в соотношениях других типов амилоидных белков, что ассоциируется с прогрессирующим ухудшением памяти.Исследователи подчеркивают, что влияние кофеина на амилоидные белки может быть одной из причин, почему регулярное употребление этого вещества защищает память и снижает риск деменции. Это открытие открывает новые перспективы в борьбе с болезнью Альцгеймера, но учёные отмечают, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы глубже понять все механизмы, влияющие на когнитивное здоровье.

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