Врач назвала защищающую от диабета ягоду

Врач-диетолог Марина Макиша заявила, что употребление малины защищает от сахарного диабета.«В этой ягоде содержатся определенные вещества, которые блокируют работу фермента альфа-амилазы, а этот фермент в нашем организме как раз должен расщеплять крахмал, углеводы. Соответственно, замедляя процесс расщепления углеводов, малина тоже замедляет процесс их усвоения, и меньшее количество попадает в кровь», — объяснила Макиша пользу малины.По этой причине, как отметил диетолог, врачи рекомендуют включать малину в рацион для профилактики инсулинорезистентности и сахарного диабета. Кроме того, ее советуют есть пациентам, которые контролируют уровень сахара в крови по медицинским показаниям.

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