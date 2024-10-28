Врач назвала защищающую от диабета ягоду
«В этой ягоде содержатся определенные вещества, которые блокируют работу фермента альфа-амилазы, а этот фермент в нашем организме как раз должен расщеплять крахмал, углеводы. Соответственно, замедляя процесс расщепления углеводов, малина тоже замедляет процесс их усвоения, и меньшее количество попадает в кровь», — объяснила Макиша пользу малины.
По этой причине, как отметил диетолог, врачи рекомендуют включать малину в рацион для профилактики инсулинорезистентности и сахарного диабета. Кроме того, ее советуют есть пациентам, которые контролируют уровень сахара в крови по медицинским показаниям.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил belyash в категорию Разное
Добавить комментарий