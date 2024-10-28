Учёные объяснили, почему мы чувствуем себя тревожно утром после вечеринки

Кошки живут рядом с нами уже тысячи лет. Но как они влияют на наше здоровье?Исследования показывают, что для большинства людей кошка является полноценным членом семьи. Также известно, что многие кошки предпочтут общение с человеком игрушкам или еде. А ещё они способны различать, когда мы разговариваем именно с ними, а не с другими людьми. У котов даже выработались особые мяуканья, из-за которых людям хочется заботиться о них.Научно доказано, что владение домашним животным связано с меньшей социальной изоляцией. Некоторые хозяева кошек говорят, что забота о питомце даёт им удовольствие и чувство цели в жизни. Но во многом это зависит от вашего отношения к коту. Одно исследование продемонстрировало, что более сильная эмоциональная связь с питомцем была у людей, чьи отношения с кошкой характеризовались как созависимые или дружеские.Учёные выяснили, что люди, у которых есть или была кошка, имеют меньший риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инсульт или болезнь сердца. Это показали сразу несколько работ. Правда, эти исследования говорят только о наличии связи между двумя явлениями, а не о том, что одно из них — это причина второго.Также владение кошкой связывают с некоторыми положительными изменениями в микробиоте кишечника: улучшением контроля уровня глюкозы в крови и уменьшением воспаления. Особенно это касается женщин.Наличие кошки было связано и с более высоким психологическим благополучием. У людей, страдающих депрессией, уменьшаются её симптомы во время поглаживания котика. Но длился этот эффект только два часа.При этом кошки могут переносить различные инфекции, которые передаются от животного к человеку. В основном это токсоплазмоз. Выше всего риск заражения у беременных женщин и людей с ослабленным иммунитетом. Но ежедневная чистка лотка у питомца предотвращает достижение паразитом стадии, когда он может заразить людей.Кошки могут также вызвать аллергию. Но есть доказательства того, что контакт с этими питомцами предотвращает развитие астмы и аллергических реакций.

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