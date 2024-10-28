Терапевт Атюнина назвала тип ужинов, вызывающих резкую прибавку лишнего веса

Врач-терапевт Анастасия Атюнина: привычка ужинать, не получая нужного объема калорий в течение дня, может спровоцировать опасное жироотложение.Терапевт Атюнина назвала в беседе самый опасный для фигуры тип ужинов, вызывающих резкую прибавку лишнего веса. Медик сообщила, что к такому типу относятся вечерние приемы пищи у людей, которые днем не едят нормально и не получают необходимого количества калорий.«Если в течение дня не было нормального приема пищи, а вечером человек наелся, то повышается риск набора веса. В жир вечерние калории уходят не из-за того, что они вечерние, а потому что единственные: организм, находясь в дефиците калорий целый день, запасает все из-за страха, что его вообще перестанут кормить», - объяснила специалист.Атюнина подчеркнула, что в течение дня должно быть три основных приема пищи и два-три перекуса. При этом ужин не должен превосходить своей плотностью обед и завтрак, а также не быть слишком поздним. Если человек ложиться отдыхать вскоре после еды, для него повышается риск изжоги и рефлюкса, поскольку из полного желудка в горизонтальном положении тела кислое содержимое с большей вероятностью проникает в пищевод и раздражает слизистую ткань.Также медик обратила внимание на то, что манера наедаться вечером после полуголодного дня может незаметно для человека перерасти в зависимость. Это происходит из-за того, что пища в подобных обстоятельствах становится своеобразным антидепрессантом, средством успокоения после дневного напряжения и стресса. Когда человек привыкает так питаться, его контроль над количеством и калорийностью съеденной вечером еды становится все более слабым.

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