Врач Темпл: ежедневная чашка напитка с расторопшей может улучшить состояние печени

Врач Дженнифер Темпл: напиток из расторопши эффективно способствует детоксикации печени.Британский врач Темпл посоветовала ежедневно в течение недели пить напиток из расторопши, который по ее словам может улучшить состояние печени своим эффектом мягкой детоксикации.«Выпивая по одной чашке этого напитка каждый день в течение недели можно получить заряд энергии и уменьшить количество токсинов в организме за счет улучшения работы печени», - сообщила эксперт.Расторопша известна в медицине как средство защиты печени – ее часто рекомендуют людям, чья печень повреждена из-за таких заболеваний как алкоголизм, ожирение, гепатит. Считается, что расторопша уменьшает повреждение органа, вызванное свободными радикалами, которые вырабатываются, когда печень метаболизирует токсичные вещества. Исследование 2021 года показало, что прием добавки с расторопшей улучшает состояние людей с неалкогольной жировой болезнью печени. Предполагается, что данное средство способно уменьшать ее воспаление.Дженнифер Темпл рассказала, что для себя она готовит напиток, перемалывая семена расторопши в мельнице. В стакан кипятка добавляется одна чайная ложка молотых семян расторопши и затем напиток настаивается еще в течение 10 минут. Употреблять его достаточно один раз в день.Врач отметила, что благодаря более активной детоксикации печени под влиянием напитка улучшается состояние кожи, что можно заметить визуально. По мнению эксперта, его употребление может быть полезным для людей, страдающих акне.

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