Названы продукты для снижения риска сердечного приступа у мужчин
По данным издания, исследователи установили, что мужчины, которые регулярно едят много ферментированных молочных продуктов (сыр, йогурт, творог, кефир) в течение как минимум 20 лет, имеют меньший риск ишемической болезни сердца, чем мужчины, которые этого не делают. В то же время мужчины, чей рацион включает много обычного молока, находятся в зоне повышенного риска проблем с сердцем.
При этом отмечается, что механизм, который обеспечивает связь между здоровьем и употреблением ферментированных продуктов, пока до конца не изучен.
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Добавил mamasha в категорию Кардиология
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