Кардиолог Шляхто: некоторые факторы развития гипертонии являются неизменяемыми

Кардиолог Евгений Шляхто рассказал, в каких обстоятельствах чаще всего возникает гипертония.Кардиолог Шляхто сообщил, что некоторые факторы развития гипертонии являются неизменяемыми.«К неизменяемым факторам риска развития гипертонии относится возраст, пол, отягощенная наследственность», - констатировал врач.Говоря об изменяемых факторах появления этого сосудистого заболевания, медик отметил, что к их числу относятся ожирение и лишний вес, курение, малоподвижность (гиподинамия), сахарный диабет, стресс. Таким образом, в данную группу входят причины гипертонии, которые (при соответствующем желании и усилиях) поддаются коррекции, контролю и профилактике, предпринимаемыми самими людьми.«Максимальный риск развития гипертонии наблюдается у мужчин старше 55 лет и у женщин старше 65 лет, у которых у родителей была гипертонии, которые курят, имеют избыточную массу тела или ожирение и метаболические нарушения: повышение холестерина, глюкозы, мочевой кислоты», - уточнил Евгений Шляхто.Врач-кардиолог подчеркнул, что в большинстве случаев изменение образа жизни является эффективной мерой, позволяющей не допустить развития гипертонической болезни, или снизить показатели уже имеющегося высокого давления. Для этого специалист рекомендует отказаться от сигарет и алкогольных напитков, следить за весом и избегать малоподвижности, чаще ходить пешком.Также кардиолог указал на важность укрепления стрессоустойчивости. По его словам, людям необходимо искать методы, помогающие им спокойнее реагировать на стрессовые события – для этого, например, хорошо подходят занятия спортом, прогулки на свежем воздухе, прослушивание музыки, медитации.Что касается неизменяемых факторов развития гипертонии, контролировать их позволяют профилактические посещения врачей и диспансеризация, периодические проверки артериального давления, аккуратное следование рекомендациям лечащих специалистов.

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