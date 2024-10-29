Диета против старения: как изменить рацион, чтобы защитить кожу, тело и мозг
Вот 6 научно обоснованных шагов, способных защитить организм от старения:
1. Добавление спермидина и других омолаживающих соединений
Спермидин, обнаруженный в таких продуктах, как соевые бобы, грибы и сыр чеддер, запускает процесс аутофагии — «внутренней уборки» клеток, что способствует их обновлению и защите от возрастных изменений. Дополнительные антиоксиданты, такие как куркумин и кверцетин, обладают противовоспалительным эффектом и поддерживают здоровую работу клеток.
2. Увеличение потребления растительной пищи
Употребление цельнозерновых продуктов, орехов и бобовых может продлить жизнь, тогда как избыток красного и обработанного мяса и сладких напитков, по данным исследователей, повышает риски для здоровья. Замена обработанных продуктов на растительные помогает поддерживать здоровье кожи и сердца.
3. Контроль уровня белка и его источников
Низкобелковая диета в среднем возрасте, особенно с фокусом на растительный белок, может замедлить старение и снизить риски рака. Однако после 65 лет рекомендуется увеличить потребление белка для поддержания мышечной массы и общего тонуса.
4. Снижение висцерального жира
Поддержание здорового веса и уменьшение висцерального жира снижает уровень воспаления в организме, что помогает замедлить старение. Избыточный вес усиливает воспалительные процессы, ускоряя старение и повышая риск хронических заболеваний.
5. Прерывистое голодание
Ограничение калорий или временное голодание (например, питание в ограниченные часы) показали многообещающие результаты для клеточного обновления и поддержания нормальной работы организма. Важно соблюдать баланс: голодание должно быть умеренным, чтобы избежать потери мышечной массы и побочных эффектов.
6. Избегание «волшебных таблеток»
Вопреки рекламе, «омолаживающие чудо-препараты» пока не прошли должных испытаний. Хотя препараты, такие как рапамицин, демонстрируют омолаживающие эффекты на животных, их влияние на человека требует дальнейших исследований. Пока лучшая стратегия — сосредоточиться на питательных и разнообразных продуктах, а не на добавках.
Эти шесть шагов помогают сделать питание надёжным союзником в борьбе против старения, замедляя биологические процессы и поддерживая здоровье кожи, мозга и тела.
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