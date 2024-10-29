Нарколог Холдин: алкоголь быстрее всего вымывает витамины группы B

Психиатр-нарколог Виталий Холдин: из человеческого организма алкоголь вымывает витамины и полезные вещества.Нарколог Холдин напомнил россиянам, что алкогольные напитки обладают свойством вымывать из организма витамины, при этом недостаток последних усиливает тягу к алкоголю.«Человек, который выпивает, попадает в замкнутый круг. Злоупотребление алкоголем приводит к дефициту нужных для организма веществ, а их недостаток может усиливать тягу к спиртным напиткам», - обратил внимание Холдин.Эксперт отметил, что алкоголь быстрее всего вымывает витамины группы B, которые используются организмом для осуществления большого количества важных функций, включая работу эндокринной системы и кровеносных сосудов. Особое значение витамины группы В имеют для здоровья головного мозга и нервной системы. Их нехватка сопряжена с развитием таких проблем как повышенная возбудимость и гневливость, бессонница, подверженность стрессу и тревоге, быстро возникающее утомление, воспаление слизистых тканей, плохая работа кишечника. По словам Холдина, стойкий дефицит витаминов группы B может вести к слабоумию.Нарколог добавил, что люди, злоупотребляющие спиртным, также становятся подвержены дефициту магния. Нехватка магния делает человека тревожным и способствует появлению спазмов, болей в спине, нарушений сна, повышенной усталости и падению работоспособности.

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