Типы сахарного диабета и особенности лечения назвала челябинский врач Прохорова
«Сахарный диабет — это собирательный термин, которым обозначают разные метаболические заболевания. Их общий признак — устойчиво высокий уровень сахара в крови — более 3,3-5,5 ммоль/л натощак», — отметила Прохорова, врач-эндокринолог районной больницы села Долгодеревенское.
Ее цитирует telegram-канал министерства здравоохранения Челябинской области.
Существует два типа сахарного диабета. Первый тип сахарного диабета возникает из-за отсутствия собственного инсулина в организме. Метод лечения только один — инсулинотерапия.
Второй тип сахарного диабета возникает из-за нехватки инсулина. Причиной может быть несбалансированное питание или чрезмерное употребления углеводов. В случае с сахарным диабетом второго типа возможно лечение с помощью диеты, пояснила Прохорова.
Такое состояние, как преддиабет, сегодня также контролируется врачами-эндокринологами.
«При таком отклонении диагноз "диабет" не ставят, но риск его развития велик», — пояснила врач.
Состояние преддиабет нормализуется при соблюдении правил питания без медикаментозного лечения.
Переизбыток сна, то есть отдых дольше девяти-десяти часов в сутки, может свидетельствовать о болезни, сообщила ранее невролог Екатерина Демьяновская. Длительный сон может быть связан с более высоким риском ожирения или сахарного диабета второго типа, а также депрессией.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил valyuha в категорию Разное
Добавить комментарий