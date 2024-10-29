Этим распространенным среди молодых видом рака можно заболеть после секса

Раньше этот диагноз считался довольно редким, однако в последние годы врачи все чаще и чаще отмечают случаи заболевания среди молодых людей.Когда говорят о факторах риска рака, вспоминают обычно курение, лишний вес, наследственность, плохую экологию и неправильное питание. Однако в некоторых случаях фактором риска может стать даже… оральный секс.Речь идет о раке гортани. Врачи бьют тревогу: в последние годы недуг все чаще диагностируют у совсем молодых людей.СтатистикаКарцинома гортани раньше считалась относительно редким диагнозом. Считалось, что в первую очередь болезнь угрожает курильщикам, а также людям старше 65 лет.Онкологи выделяют три основных вида рака горла в зависимости от расположения опухоли: она может вырасти над гортанью, внутри или в зоне голосовых связок. Последний тип встречается наиболее часто.Последние данные указывают, что этот вид рака неожиданно помолодел. Эксперты Cancer Research UK говорят: в период с 1993 по 2019 год число заболевших карциномой гортани англичан увеличилось на 60% среди женщин и на 34% среди мужчин в возрасте от 25 до 49 лет.Симптомы рака горла:изменения голоса, осиплость;боль в горле, которая долго не проходит;отечность в шее;затяжной кашель;боль в ухе;дискомфорт в горле.По мере роста опухоли человек с раком гортани может полностью утратить возможность говорить.Как связаны секс и опухольСреди факторов риска рака горла врачи особенно выделяют вирус папилломы человека (ВПЧ). Им можно заразиться не только во время обычного секса, но и во время орального. И по словам профессора Али Хуррама, многие молодые люди знают слишком мало об этом факторе риска.Доктор Хишам Механна подчеркивает: 70% случаев рака горла могут быть вызваны ВПЧ. Причем у людей, имеющих несколько партнеров для орального секса, риск развития рака горла в девять раз выше.При этом у ученых пока нет понимания, различаются ли риски при куннилингусе и при минете, пишет издание Daily Mail.СправкаВирус папилломы человека — наиболее распространенная в мире вирусная инфекция, передающаяся половым путем. Впрочем, есть риск подхватить ВПЧ и через общее полотенце, так что не забывайте о правилах личной гигиены. Исследования показывают, что примерно восемь из десяти человек в какой-то момент жизни выступают носителями ВПЧ.Существует более 150 типов ВПЧ, но только около 12 из них могут вызывать рак. Наиболее опасными врачи считают ВПЧ 16 и 18.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки