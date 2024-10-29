Исследователи нашли механизм, способствующий здоровому старению и долголетию

Научная группа, возглавляемая выходцем из России Андреем Гудковым, давно занимается феноменом голого землекопа. Этих грызунов называют "бессмертными", так как они живут гораздо дольше всех других сородичей, а также не подвержены онкологии. В новых экспериментах ученые открыли неожиданный механизм, который сможет объяснить феномен землекопа. Это открытие ученых Израиля и США может стать настоящим прорывом в понимании механизма долголетия и возникновения онкологических болезней.Ученые изучали, как в ходе эволюции менялась активность так называемых "ретротранспозонов". Эти элементы "мусорной" ДНК составляют около половины генома млекопитающих. Оказалось, что уровень их активности у землекопа остается близким к нулю на протяжении миллионов лет. То есть, эти животные каким-то образом смогли держать его в состоянии "спячки".Это резко отличает голых землекопов от других млекопитающих, включая человека, у которых уровень активности таких элементов генома остается сравнительно высоким. Данное открытие может быть ключом к пониманию уникальной долговечности животных, а также к сопротивляемости раковым опухолям.Ученые уверены, что дальнейшие эксперименты с голым землекопом подтвердят гипотезу о связи между подавленной активностью ретротранспозонов и продлением жизни, а также откроют перспективы для новых методов борьбы со старением и онкологией у людей.

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