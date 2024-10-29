Исследователи нашли механизм, способствующий здоровому старению и долголетию
Ученые изучали, как в ходе эволюции менялась активность так называемых "ретротранспозонов". Эти элементы "мусорной" ДНК составляют около половины генома млекопитающих. Оказалось, что уровень их активности у землекопа остается близким к нулю на протяжении миллионов лет. То есть, эти животные каким-то образом смогли держать его в состоянии "спячки".
Это резко отличает голых землекопов от других млекопитающих, включая человека, у которых уровень активности таких элементов генома остается сравнительно высоким. Данное открытие может быть ключом к пониманию уникальной долговечности животных, а также к сопротивляемости раковым опухолям.
Ученые уверены, что дальнейшие эксперименты с голым землекопом подтвердят гипотезу о связи между подавленной активностью ретротранспозонов и продлением жизни, а также откроют перспективы для новых методов борьбы со старением и онкологией у людей.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил valyuha в категорию Разное
Добавить комментарий