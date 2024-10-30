Врачи назвали гречку среди доступных продуктов для очищения сосудов от холестерина

Врачи назвали доступные продукты для эффективного очищения сосудов от холестерина, включив в их список гречку и яблоки.Медики констатируют: здоровые кровеносные сосуды, свободные от атеросклеротических бляшек, обеспечивают нормальную циркуляцию крови. Это означает, что внутренние органы полноценно снабжаются питательными веществами и кислородом, благодаря чему они функционируют без сбоев. Как результат, человеку не грозят ишемические болезни, инфаркт или инсульт, и его шансы прожить долгую жизнь существенно возрастают.Врачи напомнили: чтобы в сосудах не возникали бляшки и не развивался атеросклероз, они должны быть чистыми, то есть не заполняться излишками холестерина. Такому очищению сосудов от холестерина способствует в том числе употребление «правильных» продуктов, сообщили эксперты проекта здоровое-питание.рф.Среди доступных продуктов для очищения сосудов от холестерина специалисты назвали хорошо знакомую россиянам гречку – в ней содержатся крайне важные для сосудистой ткани микроэлементы.«Калий, кремний, фосфор, магний и рутин делают гречку особым продуктом. Ее употребление помогает вывести плохой холестерин и укрепить стенки сосудов», - проинформировали эксперты.Другие доступные продукты, оздоровляющие сосуды, – это яблоки и чеснок. В яблоках содержится много флавоноида эпикатехина – антиоксидантного вещества, помогающего предотвращать закупорку сосудов и снижать давление. Чеснок, также являющийся богатым источником антиоксидантов, препятствует образованию тромбов.Еще одним ценным для здоровья сосудов пищевым компонентом являются омега-3 жирные кислоты, обладающие свойством нормализовать давление и снижать риск инфаркта. Получать их можно, употребляя жирную рыбу (например, селедку), морскую капусту, некоторые растительные масла.

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