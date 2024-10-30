Врач Соломатина: обычный репчатый лук улучшает защиту организма от рака

Врач-диетолог Елена Соломатина: употребление лука – один из видов профилактики раковых опухолей.Врач Соломатина посоветовала россиянам обязательно включать в свой рацион (при отсутствии противопоказаний) обычный репчатый лук. Доступный овощ, по ее словам, эффективно улучшает защиту организма от рака.Соломатина объяснила: борцом с онкологическими заболеваниями лук делают содержащиеся в нем мощные антиоксиданты биофлавоноиды. Диетолог уточнила: хотя репчатый лук и не является лекарством для уничтожения уже существующих опухолевых клеток, благодаря своим антиоксидантам он вполне способен снижать риск развития новых злокачественных новообразований.Также в его составе присутствуют другие вещества, улучшающие сопротивляемость организма разным недугам.«В луке содержатся различные вещества: и сероорганические компоненты, и апигенин, как в меде. Там есть различные аллицины, как в чесноке», - приводит слова эксперта Пятый канал.Чем еще полезен обычный лук?Укрепляет сердце. Флавоноид кверцетин в составе лука обладает противовоспалительным воздействием и укрепляет здоровье сердца. Употребление овоща снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний за счет уменьшения давления и холестерина.Укрепляет кости. Поедание лука улучшает минеральную плотность костей. Лук богат антиоксидантами, уменьшающими окислительный стресс, а это сокращает потерю костной массы, что особенно полезно женщинам климактерического возраста.

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