Врач Соломатина: обычный репчатый лук улучшает защиту организма от рака

Врач-диетолог Елена Соломатина: употребление лука – один из видов профилактики раковых опухолей.

Врач Соломатина посоветовала россиянам обязательно включать в свой рацион (при отсутствии противопоказаний) обычный репчатый лук. Доступный овощ, по ее словам, эффективно улучшает защиту организма от рака.

Соломатина объяснила: борцом с онкологическими заболеваниями лук делают содержащиеся в нем мощные антиоксиданты биофлавоноиды. Диетолог уточнила: хотя репчатый лук и не является лекарством для уничтожения уже существующих опухолевых клеток, благодаря своим антиоксидантам он вполне способен снижать риск развития новых злокачественных новообразований.

Также в его составе присутствуют другие вещества, улучшающие сопротивляемость организма разным недугам.

«В луке содержатся различные вещества: и сероорганические компоненты, и апигенин, как в меде. Там есть различные аллицины, как в чесноке», - приводит слова эксперта Пятый канал.

Чем еще полезен обычный лук?

Укрепляет сердце. Флавоноид кверцетин в составе лука обладает противовоспалительным воздействием и укрепляет здоровье сердца. Употребление овоща снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний за счет уменьшения давления и холестерина.

Укрепляет кости. Поедание лука улучшает минеральную плотность костей. Лук богат антиоксидантами, уменьшающими окислительный стресс, а это сокращает потерю костной массы, что особенно полезно женщинам климактерического возраста.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины

https://www.medikforum.ru - Добавил validol в категорию Онкология

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь