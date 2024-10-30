Золотая аптечка для иммунитета

Иммунная система человека функционирует постоянно, оберегая организм от вредных внешних воздействий и обеспечивая полноценную работу органов и других структур. Как укрепить иммунную систему, используя природные средства? Вот несколько ценных рецептов.Иммунитет человека является способом естественной защиты от влияния веществ и чужеродных организмов, попавших извне и провоцирующих разрушение клеток и тканей организма. Можно ли укрепить иммунную систему с помощью народных рецептов?Природные средства для укрепления сопротивляемости организмаНародная медицина столетиями накапливала ценный опыт, владела знаниями про целительные свойства множества растений и накапливала полезные сведения.Некоторыми из них мы и хотим сейчас с вами поделиться.ОвесВам понадобятся ингредиенты:овес (брать неочищенный) – 1 стаканплоды шиповника - 2 ст. ложкиТехнология приготовления.Овес и шиповник отправить в термос и заварить, залив 1,5 л крутого кипятка. Настаивать всю ночь. Рекомендуется пить по половине стакана дважды-трижды в день. Срок процедуры – 1 месяц, далее - пауза. К шиповнику в настой можно добавить сушеные фрукты по вашему предпочтению.ТыкваВам понадобятся ингредиенты:мякоть тыквы - 300-400 гмед – 300 глимон – 2-3 штТехнология приготовления.Цитрусовые с цедрой нарезать крупными дольками и измельчить в кашицу, используя мясорубку. Тыквенную мякоть натереть на терке (крупной), ввести 300 г меда и измельченную лимонную смесь. Состав держать в холодильнике, употреблять по 1 ст. ложке по утрам на голодный желудок.РябинаВам понадобятся ингредиенты:ягоды рябины – 1 пригоршня свежих (или 2 сушеных)клюква - 2 ст. ложкимед - 5 ст. ложексок свеклы - 2 ст. ложкисок чеснока - 2 ст. ложкиводка – 2 стаканаТехнология приготовления.Клюкву протереть. Ягоды рябины вымыть под проточной водой, измельчить через мясорубку. 1 ст. ложку получившегося состава перемешать с клюквой, ввести мед, сок чеснока и свеклы, тщательно все смешать и влить водку. Настаивать 14 дней в темном месте, систематически взбалтывать. Пить по 1 ст. ложке дважды-трижды в день перед приемом пищи в течение 1 месяца.ЗолототысячникВам понадобятся ингредиенты:сушеная трава золототысячника - 2 ч. ложкимолотый прополис – буквально на кончике ножабелая глина - 1 ч. ложкаТехнология приготовления.Золототысячник залить 250 мл крутого кипятка, настаивать, закрыв крышкой в течение 5 минут, ввести прополис и тщательно перемешать. Дать напитку остыть, процедить и ввести белую глину. Хорошенько перемешать состав. Пить по 250 мл трижды в день за 1 час до приема пищи маленькими глотками. Срок приема 5 дней. Снова провести сеанс через 1 год.ИмбирьВам понадобятся ингредиенты:часть корня имбиря (6-8 см)лимон – 1 шт.мед – по вашему предпочтениюТехнология приготовления.Имбирь натереть на терке (мелкой), залить 1 литром горячей воды. Нарезать лимон мелкими кусочками прямо с цедрой. Ввести в напиток лимон и мед. Пить по 250 мл трижды в день.Иммунная система - сложная структура, которая имеют функцию оберегать организм от самых разных недугов, распознавая и убивая вредоносные клетки и микроорганизмы. Иммунная система беспрестанно подвергается извне деструктивному влиянию организмов и химических соединений. Поэтому необходимо по возможности укреплять эту систему, стоящую на страже нашего здоровья.

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