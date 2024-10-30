Золотая аптечка для иммунитета
Иммунитет человека является способом естественной защиты от влияния веществ и чужеродных организмов, попавших извне и провоцирующих разрушение клеток и тканей организма. Можно ли укрепить иммунную систему с помощью народных рецептов?
Природные средства для укрепления сопротивляемости организма
Народная медицина столетиями накапливала ценный опыт, владела знаниями про целительные свойства множества растений и накапливала полезные сведения.
Некоторыми из них мы и хотим сейчас с вами поделиться.
Овес
Вам понадобятся ингредиенты:
овес (брать неочищенный) – 1 стакан
плоды шиповника - 2 ст. ложки
Технология приготовления.
Овес и шиповник отправить в термос и заварить, залив 1,5 л крутого кипятка. Настаивать всю ночь. Рекомендуется пить по половине стакана дважды-трижды в день. Срок процедуры – 1 месяц, далее - пауза. К шиповнику в настой можно добавить сушеные фрукты по вашему предпочтению.
Тыква
Вам понадобятся ингредиенты:
мякоть тыквы - 300-400 г
мед – 300 г
лимон – 2-3 шт
Технология приготовления.
Цитрусовые с цедрой нарезать крупными дольками и измельчить в кашицу, используя мясорубку. Тыквенную мякоть натереть на терке (крупной), ввести 300 г меда и измельченную лимонную смесь. Состав держать в холодильнике, употреблять по 1 ст. ложке по утрам на голодный желудок.
Рябина
Вам понадобятся ингредиенты:
ягоды рябины – 1 пригоршня свежих (или 2 сушеных)
клюква - 2 ст. ложки
мед - 5 ст. ложек
сок свеклы - 2 ст. ложки
сок чеснока - 2 ст. ложки
водка – 2 стакана
Технология приготовления.
Клюкву протереть. Ягоды рябины вымыть под проточной водой, измельчить через мясорубку. 1 ст. ложку получившегося состава перемешать с клюквой, ввести мед, сок чеснока и свеклы, тщательно все смешать и влить водку. Настаивать 14 дней в темном месте, систематически взбалтывать. Пить по 1 ст. ложке дважды-трижды в день перед приемом пищи в течение 1 месяца.
Золототысячник
Вам понадобятся ингредиенты:
сушеная трава золототысячника - 2 ч. ложки
молотый прополис – буквально на кончике ножа
белая глина - 1 ч. ложка
Технология приготовления.
Золототысячник залить 250 мл крутого кипятка, настаивать, закрыв крышкой в течение 5 минут, ввести прополис и тщательно перемешать. Дать напитку остыть, процедить и ввести белую глину. Хорошенько перемешать состав. Пить по 250 мл трижды в день за 1 час до приема пищи маленькими глотками. Срок приема 5 дней. Снова провести сеанс через 1 год.
Имбирь
Вам понадобятся ингредиенты:
часть корня имбиря (6-8 см)
лимон – 1 шт.
мед – по вашему предпочтению
Технология приготовления.
Имбирь натереть на терке (мелкой), залить 1 литром горячей воды. Нарезать лимон мелкими кусочками прямо с цедрой. Ввести в напиток лимон и мед. Пить по 250 мл трижды в день.
Иммунная система - сложная структура, которая имеют функцию оберегать организм от самых разных недугов, распознавая и убивая вредоносные клетки и микроорганизмы. Иммунная система беспрестанно подвергается извне деструктивному влиянию организмов и химических соединений. Поэтому необходимо по возможности укреплять эту систему, стоящую на страже нашего здоровья.
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