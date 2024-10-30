Одну категорию людей призвали отказаться от двух продуктов на завтрак

Эксперты Гарвардской школы здоровья призвали одну категорию людей — тех, у кого повышен уровень холестерина — отказаться от двух популярных продуктов на завтрак: сосисок и бекона.Специалисты напомнили, что высокий уровень холестерина провоцирует образование бляшек, закупоривающих артерии. Из-за этого возрастает риск инсульта или инфаркта. Снизить этот риск можно, в том числе, и с помощью питания, добавили эксперты.По их словам, красное мясо, жареная пища, переработанные продукты и выпечка повышают уровень плохого холестерина. Поэтому они рекомендовали отказаться от сосисок и бекона — популярных продуктов на завтрак у большинства жителей Великобритании.«В хот-догах, сосисках и беконе используются самые жирные куски красного мяса, поэтому в них, как правило, много холестерина и насыщенных жиров. Куски мяса, гамбургеры, ребрышки, свиные отбивные и жаркое — самые жирные продукты. Не нужно полностью отказываться от красного мяса, но свести его употребление к минимуму необходимо. И следует выбирать постные куски, а еще лучше — куриную грудку без кожи, индейку», — отметили эксперты.

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