Диетолог раскрыла последствия полного отказа от хлеба
Таранова заявила, что полностью исключать хлеб из рациона нельзя. Этот продукт — источник множества необходимых организму ценных веществ: клетчатки, витаминов, в том числе витаминов группы В, магния, селена, железа и других важных микроэлементов. По словам эксперта, полный отказ от хлеба грозит дефицитом этих питательных веществ.
«Недостаток этих компонентов может отрицательно сказаться на состоянии здоровья, уровне энергии и функционировании пищеварительной системы», — предупредила она.
В свою очередь, диетолог Чехонина отметила, что в день человек может съедать до трех кусков хлеба — по одному на каждый прием пищи. Если же есть необходимость сократить суточную калорийность рациона, она рекомендовала сделать это за счет выпечки, сладостей и других продуктов с высоким содержанием жира.
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