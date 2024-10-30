Диетолог раскрыла последствия полного отказа от хлеба

Врач-диетолог Юлия Чехонина и заведующая кафедрой зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий Университета РОСБИОТЕХ Елена Таранова рассказали о последствиях полного отказа от хлеба и раскрыли оптимальную норму этого популярного продукта в день.Таранова заявила, что полностью исключать хлеб из рациона нельзя. Этот продукт — источник множества необходимых организму ценных веществ: клетчатки, витаминов, в том числе витаминов группы В, магния, селена, железа и других важных микроэлементов. По словам эксперта, полный отказ от хлеба грозит дефицитом этих питательных веществ.«Недостаток этих компонентов может отрицательно сказаться на состоянии здоровья, уровне энергии и функционировании пищеварительной системы», — предупредила она.В свою очередь, диетолог Чехонина отметила, что в день человек может съедать до трех кусков хлеба — по одному на каждый прием пищи. Если же есть необходимость сократить суточную калорийность рациона, она рекомендовала сделать это за счет выпечки, сладостей и других продуктов с высоким содержанием жира.

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