Врач Лунева: типичные сезонные недомогания могут быть признаком проблем с щитовидной железой

Врач-эндокринолог Анастасия Лунева: проблемы с щитовидной железой часто провоцируют нехватку энергии и психоэмоциональный негативизм.Врач Лунева сообщила, что нарушения функций щитовидной железы могут вызывать разнообразные отклонения в состоянии здоровья, включая физические и психологические. Проблемы с щитовидкой обычно означают неадекватное производство ее гормонов – железа синтезирует их недостаточно или наоборот слишком много.«Даже малейшее нарушение работы щитовидной железы вызывает серьезные отклонения в состоянии здоровья», - подчеркнула медик.Лунева отметила, что многие негативные симптомы, возникающие из-за дисфункции железы, могут казаться проявлением других состояний. Так признаком проблем с щитовидной железой могут быть типичные сезонные недомогания, возникающие осенью у многих людей. Сонливость, эмоциональная подавленность, упадок энергии, отсутствие хорошего настроения могут восприниматься как типичные сезонные проблемы, возникающие из-за плохой погоды и похолодания. Между тем, плаксивость, апатия, грусть, повышенная сонливость в дневное время, вялость и чрезмерная раздражительность часто указывают на проблемы с щитовидной железой.«Если не хочется ни двигаться, ни думать, ни работать, а только лежать или спать, не нужно списывать это на возраст, межсезонье или что-то еще. Лучше обратиться к врачу и убедиться в том, что нет проблем с гормонами», - посоветовала эндокринолог.Еще один тревожный признак – ощущение кома в горле. Он тоже может восприниматься как недомогание, связанное с заболеваниями ЛОР-органов, но также может указывать на нарушения в гормональной деятельности щитовидки. Такой симптом нужно проверять у врача, так же, как и любое образование возникающее на шее, подчеркнула эксперт.

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